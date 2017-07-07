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RubberDucks report

RubberDucks report: Showing more consistency after slow start, talented Ducks back on top of standings

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 7, 2017 - 07:59 PM
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