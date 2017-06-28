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RubberDucks report: Veteran Jordan Smith gives boost to young team

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 28, 2017 - 09:28 AM
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Akron RubberDucks' Jordan Smith beats the pickoff throw to Trenton Thunder's Dante Bichette Jr. in the third inning of game one of the Eastern League Championship Series on Sept. 13, 2016 at Canal Park in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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