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Minor League report

RubberDucks, Rumble Ponies rained out

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 09:01 PM | Updated: July 18, 2017 - 07:31 AM

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