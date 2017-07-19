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RubberDucks win second game to earn doubleheader split with Rumble Ponies

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Published: July 19, 2017 - 08:43 PM | Updated: July 20, 2017 - 06:39 AM
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