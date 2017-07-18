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Minor-League report

Rumble Ponies 13, RubberDucks 0

Beacon Journal staff report

Published: July 18, 2017 - 11:16 PM

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