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Rumble Ponies 3, RubberDucks 2

Rumble Ponies 3, RubberDucks 2: Corey Oswalt pitches Ponies past Luis Lugo, Ducks

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 26, 2017 - 05:28 PM
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Akron RubberDucks' first baseman Bobby Bradley sits on first base after missing a throw from third baseman Joe Sever to tag out Binghampton's L.J. Mazzilli in the eighth inning on Wednesday at Canal Park in Akron. The Rubber Ducks lost to the Rumble Ponies 3-2. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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