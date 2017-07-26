Rumble Ponies 3, RubberDucks 2: Corey Oswalt pitches Ponies past Luis Lugo, Ducks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U29tZXRpbWVzIGl0IGxvb2tzIGxpa2UgdGhlIGJhc2ViYWxsIGlzIGFzIGJpZyBhcyBhIHdh
dGVybWVsb24uIFNvbWV0aW1lcyBpdCYjODIxNztzIGxpa2Ugc3dhdHRpbmcgYXQgYSBodW1taW5n
YmlyZC48L3A+PHA+VGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIGZpbmlzaGVkIGEgaG9tZXN0YW5kIGF0IENhbmFs
IFBhcmsgb24gV2VkbmVzZGF5IGluIGEgYml0IG9mIGEgZnVuayB3aXRoIGEgMy0yIGxvc3MgdG8g
dGhlIEJpbmdoYW10b24gUnVtYmxlIFBvbmllcy48L3A+PHA+SXQgZW5kZWQgYSBmb3JnZXR0YWJs
ZSBmb3VyLWdhbWUgc2VyaWVzIHdpdGggdGhlIFJ1bWJsZSBQb25pZXMgKDU2LTQ0KSBpbiB3aGlj
aCB0aGUgRHVja3MgKDUwLTUxKSBzY29yZWQgb25seSBzaXggcnVucyAmIzgyMTI7IGp1c3QgdGhy
ZWUgb2YgdGhvc2UgY29taW5nIGluIHRoZSBsYXN0IDMwIGlubmluZ3MuPC9wPjxwPkV2ZW4gbW9y
ZSB1cHNldHRpbmcgaW4gdGhlIGZpbmFsZSB3YXMgdGhlIGZhY3QgdGhlIHRlYW0gc3RydWNrIG91
dCAxMiB0aW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBmdW5ueSBnYW1lLCYjODIyMTsg
UnViYmVyRHVja3MgcmlnaHQgZmllbGRlciBNaWtlIFBhcGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0EgbG90IG9m
IGd1eXMgYW5kIG15c2VsZiBoYXZlIGJlZW4gc3RyaWtpbmcgdGhlIGJhbGwgd2VsbCwgbWFraW5n
IHF1YWxpdHkgYXQtYmF0cywgYnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGhvdyBpdCBnb2VzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBkbyBhIGJldHRlciBqb2IgZGVmZW5zaXZlbHkuIFdlJiM4MjE3
O3JlIG1ha2luZyBzb21lIHNpbGx5IG1pc3Rha2VzIGluIHRoZSBmaWVsZC4gSSB0aGluayBnb29k
IGRlZmVuc2UgdHJhbnNsYXRlcyBpbnRvIGdvb2Qgb2ZmZW5zZS4gQmVpbmcgb3V0IHRoZXJlIHdp
dGggYSBsb3Qgb2YgbWlzdGFrZXMgY2FuIGh1cnQgdGhlIG9mZmVuc2UgYSBsaXR0bGUgYml0LiBN
YXliZSB0aWdodGVuIGl0IHVwIG9uIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIGFuZCBzdGF5IHdpdGhpbiBv
dXJzZWx2ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbGFja2x1c3RlciBvZmZlbnNpdmUgc2hvd2luZyB3
YXN0ZWQgYSBncmVhdCBvdXRpbmcgYnkgbGVmdC1oYW5kZXIgTHVpcyBMdWdvLCB3aG8gd2FzIHN0
cm9uZyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB0aW1lIGFuZCBoYXMgYmVlbiB2ZXJ5IGdv
b2QgaW4gdGhyZWUgb2YgaGlzIGxhc3QgZm91ci48L3A+PHA+THVnbyBhbGxvd2VkIGp1c3QgZm91
ciBoaXRzIGluIHNpeCBpbm5pbmdzLCBzZXR0aW5nIGRvd24gMTEgb2YgdGhlIGZpbmFsIDEyIGJh
dHRlcnMgaGUgZmFjZWQuIEhlIHdhbGtlZCBvbmUgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgdHdvLCBhbGxvd2lu
ZyB0d28gcnVucyB3aXRoIG9uZSBlYXJuZWQuPC9wPjxwPkl0IGNhbiBiZSBhcmd1ZWQgbmVpdGhl
ciBydW4gc2hvdWxkIGhhdmUgc2NvcmVkIGFzIFRvZGQgSGFua2lucyBtaXNwbGF5ZWQgYSBmaXJz
dC1pbm5pbmcgc2luZ2xlIGJ5IEtlbiBUYXlsb3IgaW50byBhIHJ1bi1zY29yaW5nIHRyaXBsZS48
L3A+PHA+V2hpbGUgTWF0dCBPYmVyc3RlIHNjb3JlZCBvbiBMdWdvJiM4MjE3O3Mgd2lsZCBwaXRj
aCBpbiB0aGUgc2l4dGgsIHRoZSA2LWZvb3QtMiwgMjM1LXBvdW5kIE9iZXJzdGUgcHJvYmFibHkg
c2hvdWxkIGhhdmUgaGFkIGEgZG91YmxlIHByaW9yIHRvIHRoYXQsIGJ1dCBIYW5raW5zIGJvYmJs
ZWQgdGhlIGJhbGwgb2ZmIHRoZSB3YWxsLCBhbGxvd2luZyBoaW0gdG8gZ2V0IHRvIHRoaXJkIHdp
dGggb25lIG91dC48L3A+PHA+T2JlcnN0ZSBjb250aW51ZWQgdG8gYmUgYSBudWlzYW5jZSBmb3Ig
dGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzLCBub3RjaGluZyB0aGUgZ2FtZS13aW5uaW5nIFJCSSBpbiB0aGUgZWln
aHRoIHdpdGggYSBvbmUtb3V0IHNpbmdsZSB0byByaWdodCB0byBzY29yZSBDaGFtcCBTdHVhcnQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYW5vdGhlciBwb3NpdGl2ZSBvdXRpbmcsJiM4MjIxOyBEdWNr
cyBtYW5hZ2VyIE1hcmsgQnVkemluc2tpIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYmFjay10
by1iYWNrIGZvciBoaW0sIHNvIHRoYXQmIzgyMTc7cyBnb29kIHN0dWZmLiBIZSBzZWVtZWQgdG8g
YmUgbW9yZSBhZ2dyZXNzaXZlIHdpdGggaGlzIGZhc3RiYWxsLCBlc3BlY2lhbGx5IGxhdGVyIGlu
IHRoZSBnYW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgc3Ryb25nIGFzIEx1Z28gd2FzLCBDb3JleSBPc3dh
bHQgKDctNCkgd2FzIGJldHRlciBldmVuIHRob3VnaCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcGljayB1cCB0
aGUgd2luLiBUaGUgcmlnaHQtaGFuZGVyIGdhdmUgdXAganVzdCBvbmUgcnVuIGFuZCBmaXZlIGhp
dHMgaW4gc2l4IGlubmluZ3MuIEhlIHdhbGtlZCBvbmUgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgc2V2ZW4sIGdp
dmluZyB1cCBqdXN0IGEgaG9tZSBydW4gdG8gRXJpYyBIYWFzZSAmIzgyMTI7IGhpcyAyMHRoICYj
ODIxMjsgaW4gdGhlIGZpcnN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGdvb2QgYWxs
IHllYXIsJiM4MjIxOyBCdWR6aW5za2kgc2FpZCBvZiBPc3dhbHQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2
ZSBzZWVuIGhpbSBmb3VyIG9yIGZpdmUgdGltZXMuIEhlJiM4MjE3O3MgZ290IGdvb2QgY29tbWFu
ZCBvZiBmb3VyIHBpdGNoZXMgYW5kIGhlIHVzZXMgdGhlbSBhbGwuIFlvdSBnZXQgdXNlZCB0byBo
aXMgZmFzdGJhbGwsIGJ1dCBhcyBzb29uIGFzIHlvdSBzdGFydCBsb29raW5nIGZvciB0aGF0LCBo
ZSYjODIxNztsbCBidXN0IHlvdSBpbnNpZGUgd2l0aCBhdCA5MSBvciA5Mi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBEdWNrcywgd2hvIGhhdmUgbG9zdCB0aHJlZSBvZiB0aGVpciBsYXN0IGZvdXIsIHRyYXZl
bCB0byBCb3dpZSBmb3IgYW4gdWx0cmEtaW1wb3J0YW50IGZvdXItZ2FtZSB0cmlwLiBUaGUgQmF5
c294IGFyZSBpbiBhIGZpcnN0LXBsYWNlIHRpZSB3aXRoIHRoZSBBbHRvb25hIEN1cnZlIGFuZCB0
aGUgRXJpZSBTZWFXb2x2ZXMsIHdpdGggdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIHRocmVlIGdhbWVzIGJhY2su
PC9wPjxwPiYjODIyMDtBbnkgc2VyaWVzIGlzIGJpZywmIzgyMjE7IFBhcGkgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0kgcmVjYWxsIGxhc3QgeWVhciB3ZSBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gbmluZSBvciAxMCBnYW1lcyBv
dXQgb2Ygc2Vjb25kIHBsYWNlIGF0IHRoaXMgdGltZSBhbmQgd2UgbWFkZSBhIGJpZyBydW4gb3V0
IG9mIGl0LiBXZSB3b24gWzIxIG9mIG91ciBsYXN0IDI2XS4gWW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byBrZWVw
IGNvbWluZyB0byB0aGUgcGFyayBhbmQgcGxheWluZyB0aGUgZ2FtZSBoYXJkIGFuZCBsZXQgdGhl
IHJlc3VsdHMgdGFrZSBjYXJlIG9mIHRoZW1zZWx2ZXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.