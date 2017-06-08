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Minor-League report

Sea Dogs 14, RubberDucks 8: Nine-run eighth inning lifts Sea Dogs over Ducks

Beacon Journal staff report

Published: June 8, 2017 - 07:46 PM

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