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Minor League report

SeaWolves 6, RubberDucks 1: Steven Moya powers SeaWolves past Ducks to complete four-game sweep

Beacon Journal staff report

Published: July 16, 2017 - 09:07 PM

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Indians’ Mike Clevinger seeks to build on impressive five-start stretch

The Indians’ starting rotation has yet to enjoy the kind of stability this season that it has in previous years. Although the Indians have surely missed Danny Salazar as he progresses through his rehab, Mike Clevinger, in Salazar’s absence, is looking to build on what has been the best five-start stretch of his still-young career.

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