SeaWolves 9, RubberDucks 1

PHA+U2VhV29sdmVzIDksIFJ1YmJlckR1Y2tzIDE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdG9yeSBsaW5lczo8
L3N0cm9uZz4gU2VhV29sdmVzIHJpZ2h0LWhhbmRlciBBcnRpZSBMZXdpY2tpICg1LTMpIGFuZCBy
ZWxpZXZlciBBZGFtIFJhdmVuZWxsZSBjb21iaW5lZCBvbiBhIHRocmVlLWhpdHRlci4gRnJhbmNp
c2NvIE1lamlhIGhhZCB0d28gaGl0cywgaW5jbHVkaW5nIGEgbmludGgtaW5uaW5nIGhvbWUgcnVu
IGZvciB0aGUgRHVja3MmIzgyMTc7IGxvbmUgcnVuLiBHcmF5c29uIEdyZWluZXIgaGl0IGEgdHdv
LXJ1biBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgZmlmdGggaW5uaW5nIGFuZCBNaWtlIEdlcmJlciBrbm9ja2Vk
IGluIHRocmVlIHJ1bnMgZm9yIHRoZSBTZWFXb2x2ZXMsIHdobyBjb2xsZWN0ZWQgMTQgaGl0cyBv
ZmYgZm91ciBEdWNrcyBwaXRjaGVycy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EdWNrYmlsbHM6PC9zdHJvbmc+
IER1Y2tzIHN0YXJ0ZXIgTHVpcyBMdWdvICg0LTUpIHBpdGNoZWQgZml2ZSBpbm5pbmdzIGFuZCBz
dHJ1Y2sgb3V0IHNpeCwgYnV0IGFsbG93ZWQgc2l4IHJ1bnMgb24gc2V2ZW4gaGl0cy4gTWVqaWEg
cmFpc2VkIGhpcyBiYXR0aW5nIGF2ZXJhZ2UgdG8gLjM0OSBhbmQgaGlzIE9QUyB0byAuOTg2LiBE
b3Jzc3lzIFBhdWxpbm8gaGFkIHRoZSBvbmx5IG90aGVyIGEgaGl0IGZvciB0aGUgRHVja3MuPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+TmV4dDo8L3N0cm9uZz4gVHVlc2RheSBhdCA3OjA1IHAubS4gYXQgQ2FuYWwg
UGFyay4gRHVja3MgbGVmdC1oYW5kZXIgVGhvbWFzIFBhbm5vbmUgKDMtMSwgMS44OSkgYW5kIFNl
YVdvbHZlcyByaWdodC1oYW5kZXIgQS5KLiBMYWR3aWcgKDQtMSwgNC41NCkgYXJlIHRoZSBzY2hl
ZHVsZWQgcGl0Y2hlcnMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgPHN0cm9uZz5KaW1teSBNaWxsZXI8L3N0cm9u
Zz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.