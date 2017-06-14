All CATEGORIES
☰ Menu

Senators 12, RubberDucks 7

Published: June 14, 2017 - 10:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Patrick and Jennifer Walsh of Akron enjoy the Akron RubberDucks vs Harrisburg Senators game with their dog Sailor during Bark in the Park night on Wednesday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe16cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Indians 12, Dodgers 5: Lonnie Chisenhall drives in five runs; Indians avoid sweep

CLEVELAND: The Indians were without two key members of the lineup but didn’t seem to mind, routing the Los Angeles Dodgers 12-5 on Thursday afternoon to avoid a sweep of a three-game series.

browns16cut_01
Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start
Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing
NFL: First two claims in concussion settlement total $9 million
Indians notebook: Edwin Encarnacion finding ‘ferocious’ self; Francisco Lindor mired in slump
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next