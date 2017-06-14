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Senators 12, RubberDucks 7

Published: June 14, 2017 - 10:42 PM
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Patrick and Jennifer Walsh of Akron enjoy the Akron RubberDucks vs Harrisburg Senators game with their dog Sailor during Bark in the Park night on Wednesday at Canal Park in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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