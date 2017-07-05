Senators 7, RubberDucks 3: Starter Matt Esparza suffers first Double-A loss for Ducks

PHA+U2VuYXRvcnMgNywgJiM4MjMyO1J1YmJlckR1Y2tzIDM8L3A+PHA+QW4gb3Bwb3NpdGUgZmll
bGQgdGhyZWUtcnVuIGhvbWUgcnVuIGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcgcHV0IHRoZSBEdWNrcyBp
biBhbiBlYXJseSBob2xlIHRoYXQgdGhleSBjb3VsZCBub3QgY29tZSBiYWNrIGZyb20gaW4gYSBs
b3NzIHRvIHRoZSBob3N0IEhhcnJpc2J1cmcgU2VuYXRvcnMuPC9wPjxwPlRoZSByYXJlIGJhZCBv
dXRpbmcgZnJvbSBSdWJiZXJEdWNrcyBzdGFydGVyIE1hdHQgRXNwYXJ6YSAoNS0xKSBjYXVzZWQg
dGhlIHJpZ2h0LWhhbmRlciB0byBzdWZmZXIgaGlzIGZpcnN0IERvdWJsZS1BIGxvc3MuPC9wPjxw
PkhlIHdvcmtlZCBqdXN0IDQmIzg1MzE7IGlubmluZ3MgYW5kIGdhdmUgdXAgc2l4IGVhcm5lZCBy
dW5zIG9uIHNpeCBoaXRzLiBFc3BhcnphIGhhZG4mIzgyMTc7dCBnaXZlbiB1cCBtb3JlIHRoYW4g
dGhyZWUgZWFybmVkIHJ1bnMgaW4gYSBzdGFydCBzaW5jZSBNYXkgMTQuPC9wPjxwPlNlbmF0b3Jz
IHN0YXJ0ZXIgVGF5bG9yIEhpbGwgKDQtMSkgc3R5bWllZCB0aGUgRHVja3MgZm9yIHNldmVuIGlu
bmluZ3MsIGFsbG93aW5nIGp1c3QgdGhyZWUgaGl0cyBhbmQgd2Fsa2luZyBub25lLjwvcD48cD5G
b3JtZXIgRGV0cm9pdCBUaWdlcnMgY2xvc2VyIGFuZCByZWNlbnQgV2FzaGluZ3RvbiBOYXRpb25h
bHMgYWNxdWlzaXRpb24gRnJhbmNpc2NvIFJvZHJpZ3VleiB3YXMgYXNzaWduZWQgdG8gdGhlIFNl
bmF0b3JzIGFuZCBwaXRjaGVkIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcgdG8gcHJlc2VydmUgdGhlIHdpbi48
L3A+PHA+RGVzaWduYXRlZCBoaXR0ZXIgRXJpYyBIYWFzZSBoYWQgdGhlIG9ubHkgZXh0cmEtYmFz
ZSBoaXQgZm9yIHRoZSBSdWJiZXJEdWNrcywgYSB0cmlwbGUgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBpbm5pbmcg
dGhhdCBzY29yZWQgWXUtQ2hlbmcgQ2hhbmcuIFRoZSB0cmlwbGUgd2FzIGhpcyB0ZWFtLWhpZ2gg
ZmlmdGggb2YgdGhlIHllYXIgYW5kIHByb2R1Y2VkIGhpcyAzNHRoIFJCSS48L3A+PHA+RXZlbiB3
aXRoIHRoZSBsb3NzLCB0aGUgRHVja3MgcmVtYWluIG9uZSBnYW1lIGFoZWFkIG9mIHRoZSBBbHRv
b25hIEN1cnZlIGZvciBmaXJzdCBwbGFjZSBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBMZWFndWUgV2VzdGVybiBE
aXZpc2lvbi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.