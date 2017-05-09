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Thunder 8, RubberDucks 0

Thunder 8, RubberDucks 0: Thunder score early, send struggling Ducks to fifth loss in seven games

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 9, 2017 - 09:59 PM | Updated: May 10, 2017 - 08:17 AM

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