Yard Goats 10, RubberDucks 5

PHA+WWFyZCBHb2F0cyAxMCwgUnViYmVyRHVja3MgNTwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0b3J5bGluZXM6
PC9zdHJvbmc+IEphc29uIEtpcG5pcyBicm91Z2h0IGZhbnMgdG8gdGhlaXIgZmVldCB3aXRoIGEg
c29sbyBob21lIHJ1biBmb3IgdGhlIER1Y2tzIGluIHRoZSB0aGlyZCBpbm5pbmcuIEluIGhpcyBz
ZWNvbmQgcmVoYWIgZ2FtZSB3aXRoIHRoZSBEdWNrcywgdGhlIEluZGlhbnMgQWxsLVN0YXIgd2Vu
dCAxLWZvci00IGFuZCBwbGF5ZWQgc2V2ZW4gaW5uaW5ncy4gJiM4MjIwO0kga25vdyB3ZSB3ZXJl
IHNjaGVkdWxlZCBmb3IgYSBmdWxsIG5pbmUsIGJ1dCBJIHRoaW5rIHRoZSB0cmFpbmVyIHNhaWQg
b25lIG1vcmUgYXQtYmF0IGFuZCB3ZSYjODIxNztsbCBiZSBnb29kIGJlY2F1c2Ugd2UgaGFkIHNv
bWUgbG9uZyBpbm5pbmdzIG9uIGRlZmVuc2UsJiM4MjIxOyBLaXBuaXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kg
ZGlkbiYjODIxNzt0IGFyZ3VlLiBJIGZlZWwgZ29vZCwgc28gSSYjODIxNzttIGhhcHB5LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EdWNrYmlsbHM6PC9zdHJvbmc+IEluIHRocmVlIHJlaGFiIGdhbWVz
IGJldHdlZW4gQ29sdW1idXMgYW5kIEFrcm9uLCBLaXBuaXMgaXMgMS1mb3ItMTEsIGJ1dCBoYXMg
c2hvd24gb2ZmIGhpcyB0cnVzdHkgZ2xvdmUgaW4gdGhlIGZpZWxkLCBnb2luZyBlcnJvcmxlc3Mg
aW4gMTkgaW5uaW5ncy4gSGUgd2lsbCBiZSBldmFsdWF0ZWQgVGh1cnNkYXkuICYjODIyMDtJZiBJ
JiM4MjE3O20gbm90IGhlYWx0aHksIHRoZW4gSSYjODIxNzttIG5vdCBnb29kIHRvIGFueWJvZHks
JiM4MjIxOyBLaXBuaXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSB0ZWFtIHVwIHRoZXJlIG5lZWRzIGEgaGVh
bHRoeSBtZSBhbmQgc29tZW9uZSB3aG8gaXMgY2FwYWJsZSBvZiBkb2luZyB3aGF0IEkmIzgyMTc7
bSBjYXBhYmxlIG9mIGRvaW5nLiBJZiBJJiM4MjE3O20gbm90IGFibGUgdG8gc3dpbmcgd2VsbC4g
SWYgSSYjODIxNzttIG5vdCBhYmxlIHRvIHRydXN0IHRoZSBoYW1zdHJpbmcgdGhlbiB5b3UmIzgy
MTc7cmUganVzdCBub3QgZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRoZSB0eXBlIG9mIHBsYXllciB0aGF0IGVpdGhl
ciBJIHdhbnQgdG8gYmUgb3IgdGhleSB3YW50IG1lIHRvIGJlLiBJdCYjODIxNztzIGJldHRlciB0
byBiZSBoZWFsdGh5IHJpZ2h0IG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TmV4dDo8L3N0cm9u
Zz4gVGhlIHRocmVlLWdhbWUgc2VyaWVzIHdyYXBzIHVwIGF0IDEyOjA1IHAubS4gVGh1cnNkYXku
IFJpZ2h0LWhhbmRlciBOaWNrIFBhc3F1YWxlICgzLTgsIDUuOTQpIHdpbGwgZmFjZSBIYXJ0Zm9y
ZCByaWdodC1oYW5kZXIgTHVpcyBOaWVibGUgKDEtNSwgNi40MCkuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgPHN0
cm9uZz5CcmFkIEJvdXJuaXZhbDwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.