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Minor League report

Yard Goats 5, RubberDucks 2: Yard Goats leap over Ducks with four-run fourth

Staff report

Published: May 21, 2017 - 09:59 PM

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