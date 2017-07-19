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Sports news briefs — compiled July 19

Compiled from wire reports

Published: July 19, 2017 - 08:49 PM
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Ashley Twichell of the US smiles after winning the gold medal of a women's open water 5km final race of the FINA Swimming World Championships in Balatonfured, Hungary, Wednesday, July 19, 2017. (Zsolt Szigetvary/MTI via AP)


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