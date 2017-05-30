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Sports news briefs — Compiled May 30

Compiled from wire reports

Published: May 30, 2017 - 10:30 PM
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Philadelphia Eagles cornerback Nolan Carroll practices before a game against the Cincinnati Bengals, Dec. 4, 2016, in Cincinnati. Carroll, now with the Dallas Cowboys, was arrested early Monday in Dallas, on suspicion of driving while intoxicated. (AP Photo/Gary Landers)


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