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Sports news briefs — July 21

Compiled from wire reports

Published: July 21, 2017 - 09:48 PM
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Cincinnati Bengals cornerback Adam Jones walks the field during organized team activities, May 23 in Cincinnati. Bengals cornerback Adam "Pacman" Jones has been suspended for the regular-season opening game after his role in an altercation at a downtown hotel earlier this year. Jones had pleaded guilty to a misdemeanor charge from the January incident, the latest in a history of off-the-field legal issues for the NFL veteran. The NFL said Friday that the suspension was for a violation of its personal conduct policy. (AP Photo/John Minchillo)


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