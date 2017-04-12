Sports news roundup — April 12

PHA+SG9ja2V5PC9wPjxwPkJsdWUgSmFja2V0cyBoYXZlIHJvdWdoJiM4MjMyO3N0YXJ0IGFnYWlu
c3QgdGhlIFBlbmd1aW5zPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5NYXJjLUFuZHJlIEZs
ZXVyeTwvc3Ryb25nPiBzdG9wcGVkIDMxIHNob3RzIGluIGEgc3VycHJpc2Ugc3RhcnQgaW4gcGxh
Y2Ugb2YgaW5qdXJlZCA8c3Ryb25nPk1hdHQgTXVycmF5PC9zdHJvbmc+IGFuZCB0aGUgUGl0dHNi
dXJnaCBQZW5ndWlucyBvcGVuZWQgdGhlaXIgU3RhbmxleSBDdXAgdGl0bGUgZGVmZW5zZSB3aXRo
IGEgMy0xIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgdmlzaXRpbmcgQ29sdW1idXMgQmx1ZSBKYWNrZXRzLiA8
c3Ryb25nPk1hdHQgQ2FsdmVydDwvc3Ryb25nPiBzY29yZWQgZm9yIENvbHVtYnVzIGluIHRoZSB0
aGlyZCBwZXJpb2QsIGFuZCA8c3Ryb25nPlNlcmdlaSBCb2Jyb3Zza3kgPC9zdHJvbmc+bWFkZSAy
NiBzYXZlcy4gR2FtZSAyIGlzIEZyaWRheSBuaWdodCBpbiBQaXR0c2J1cmdoLjwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+U2lkbmV5IENyb3NieTwvc3Ryb25nPiBoYXMgdGhlIGJlc3Qtc2Vs
bGluZyBqZXJzZXkgaW4gdGhlIE5ITCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgdGhlIDIwMTMt
MTQgc2Vhc29uLiBUaGUgbGVhZ3VlIGFubm91bmNlZCB0aGF0IHNob3AuTkhMLmNvbSBzYWxlcyBz
aG93IHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFBlbmd1aW5zIGNhcHRhaW4gbGVhZGluZyB0aGUgQ2hpY2FnbyBC
bGFja2hhd2tzJiM4MjE3OyA8c3Ryb25nPlBhdHJpY2sgS2FuZTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9u
Zz5Kb25hdGhhbiBUb2V3czwvc3Ryb25nPiBmb3IgdGhlIG1vc3QgcG9wdWxhciBqZXJzZXkgdGhp
cyBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIENhcm9saW5hIEh1cnJpY2FuZXMgYXJl
IHBhcnRpbmcgd2F5cyB3aXRoIGdvYWx0ZW5kZXJzIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+RGF2aWQgTWFyY291
eDwvc3Ryb25nPi4gR2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+Um9uIEZyYW5jaXM8L3N0cm9uZz4g
c2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgdGVhbSB3aWxsIG5vdCByZW5ldyBNYXJjb3V4JiM4MjE3
O3MgY29udHJhY3Qgd2hlbiBpdCBleHBpcmVzIG92ZXIgdGhlIHN1bW1lci48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtBIHBlcnNvbiB3aXRoIGRpcmVjdCBrbm93bGVkZ2Ugb2YgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBz
YXlzIDxzdHJvbmc+S2VuIEhpdGNoY29jazwvc3Ryb25nPiBpcyByZXR1cm5pbmcgdG8gY29hY2gg
dGhlIERhbGxhcyBTdGFycy4gSGl0Y2hjb2NrIHdvbiB0aGUgU3RhbmxleSBDdXAgd2l0aCBEYWxs
YXMgaW4gMTk5OSwgY29hY2hpbmcgdGhlcmUgZm9yIHBhcnRzIG9mIHNldmVuIHNlYXNvbnMgZnJv
bSAxOTk1LTk2IHRocm91Z2ggMjAwMS0wMi48L3A+PHA+PC9wPjxwPkZPT1RCQUxMPC9wPjxwPlN0
LiBMb3VpcyB0YWtlcyBORkwgdG8gY291cnQgZm9yIHJlbG9jYXRpb24gb2YgdGhlIFJhbXM8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgY2l0eSBvZiBTdC4gTG91aXMgZmlsZWQgYSBsYXdzdWl0IFdl
ZG5lc2RheSBhZ2FpbnN0IHRoZSBORkwgb3ZlciB0aGUgUmFtcyYjODIxNzsgcmVsb2NhdGlvbiB0
byBMb3MgQW5nZWxlcywgYWxsZWdpbmcgdGhlIGxlYWd1ZSB2aW9sYXRlZCBpdHMgb3duIHJlbG9j
YXRpb24gZ3VpZGVsaW5lcyBhbmQgZW5yaWNoZWQgaXRzZWxmIGF0IHRoZSBleHBlbnNlIG9mIHRo
ZSBjb21tdW5pdHkgaXQgbGVmdCBiZWhpbmQuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBqdXJ5
IGluIHRoZSBkb3VibGUtbXVyZGVyIHRyaWFsIG9mIGV4LU5GTCBzdGFyIDxzdHJvbmc+QWFyb24g
SGVybmFuZGV6PC9zdHJvbmc+IGhhcyBmaW5pc2hlZCBpdHMgZm91cnRoIGRheSBvZiBkZWxpYmVy
YXRpb25zIHdpdGhvdXQgcmVhY2hpbmcgYSB2ZXJkaWN0LiBKdXJvcnMgd2VudCBob21lIGF0IGFi
b3V0IDQgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkuIERlbGliZXJhdGlvbnMgdG8gcmVzdW1lIFRodXJzZGF5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xvbmd0aW1lIE5GTCBzY291dGluZyBhbmQgcGVyc29ubmVsIHNw
ZWNpYWxpc3QgPHN0cm9uZz5Ub20gTW9kcmFrPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gYnJva2UgaW50byB0aGUg
bGVhZ3VlIHdpdGggaGlzIGhvbWV0b3duIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMsIGhhcyBkaWVkLiBI
ZSB3YXMgNzQuIE1vZHJhayBkaWVkIGF0IGhpcyBob21lIG5lYXIgU3QuIEF1Z3VzdGluZSwgRmxh
Liwgb24gVHVlc2RheSBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiBhIG5ldXJvbG9naWNhbCBkaXNlYXNlIGRpc2Nv
dmVyZWQgbGF0ZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPjwvcD48cD50ZW5uaXM8L3A+PHA+QmVsYXJ1cyBu
YW1lcyB1bmNoYW5nZWQmIzgyMzI7dGVhbSBmb3IgRmVkIEN1cCBtYXRjaDwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO0JlbGFydXMgaGFzIG5hbWVkIGFuIHVuY2hhbmdlZCB0ZWFtIGZvciB0aGUgRmVkIEN1
cCBzZW1pZmluYWxzIGFnYWluc3QgU3dpdHplcmxhbmQsIHdpdGhvdXQgYSBzaW5nbGUgcGxheWVy
IGluIHRoZSB0b3AgMTAwLiA8c3Ryb25nPkFsaWFrc2FuZHJhIFNhc25vdmljaDwvc3Ryb25nPiBs
ZWFkcyBhIHRlYW0gYWxzbyBmZWF0dXJpbmcgPHN0cm9uZz5BcnluYSBTYWJhbGVua2E8L3N0cm9u
Zz4sIDxzdHJvbmc+T2xnYSBHb3ZvcnRzb3ZhPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPlZlcmEgTGFw
a288L3N0cm9uZz4sIHdobyBiZWF0IHRoZSBOZXRoZXJsYW5kcyA0LTEgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJv
dW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xhc3QgeWVhciYjODIxNztzIGZpbmFsaXN0PHN0cm9u
Zz4gQm9ybmEgQ29yaWM8L3N0cm9uZz4gc2F2ZWQgZWlnaHQgYnJlYWsgcG9pbnRzIHRvIGJlYXQg
bG9jYWwgd2lsZCBjYXJkIDxzdHJvbmc+UmVkYSBFbCBBbXJhbmk8L3N0cm9uZz4gNi0yLCAzLTYs
IDctNiAoNSkgYW5kIHJlYWNoIHRoZSBxdWFydGVyZmluYWxzIGF0IHRoZSBHcmFuZCBQcml4IEhh
c3NhbiBJSS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTZWNvbmQtc2VlZGVkIDxzdHJvbmc+Q2FybGEg
U3VhcmV6IE5hdmFycm88L3N0cm9uZz4gZWFzZWQgdG8gYSA2LTEsIDYtMiB3aW4gb3ZlciA4NnRo
LXJhbmtlZCBBbWVyaWNhbiA8c3Ryb25nPkp1bGlhIEJvc2VydXA8L3N0cm9uZz4gaW4gdGhlIEJp
ZWwgTGFkaWVzIE9wZW4gZmlyc3Qgcm91bmQuIFNldmVudGgtc2VlZGVkIDxzdHJvbmc+SnVsaWUg
R29lcmdlczwvc3Ryb25nPiBvZiBHZXJtYW55IGFkdmFuY2VkIHRvIHRoZSBxdWFydGVyZmluYWxz
IGJ5IGJlYXRpbmc8c3Ryb25nPiBPY2VhbmUgRG9kaW48L3N0cm9uZz4gb2YgRnJhbmNlIDYtNCwg
Ni0zLjwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.