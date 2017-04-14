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Sports news roundup — April 14

Compiled from wire reports

Published: April 14, 2017 - 07:19 PM
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In this still image from video, Aaron Hernandez (right) is hugged by defense attorney Ronald Sullivan Friday in court in Boston, after being found not guilty of murder in the 2012 shootings of two men in a drive-by shooting in Boston. (WHDH-TV via AP, Pool)


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