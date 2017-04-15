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Sports news roundup — April 16

Compiled from wire reports

Published: April 15, 2017 - 10:50 PM
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In this Aug. 2, 2010 photo, Baltimore Ravens tight end Todd Heap does sit ups after the team's training camp in Westminster, Md. Police say Heap was behind the wheel of a truck when he accidentally struck his 3-year-daughter while moving the vehicle forward outside their home in Mesa, Ariz., on Friday. Officials say the girl was taken to a hospital, where she was pronounced dead. Mesa police say impairment was not a factor. (AP Photo/Rob Carr)


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