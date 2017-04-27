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Sports news roundup — April 27

Compiled from wire reports

Published: April 27, 2017 - 09:22 PM
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Nashville Predators' Ryan Johansen (92) offers encouragement to teammate Kevin Fiala as Fiala is taken off on a stretcher after being injured during the second period in Game 1 of an NHL second-round playoff series against the St. Louis Blues, Wednesday in St. Louis. (AP Photo/Jeff Roberson)


 

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