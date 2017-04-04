Sports news roundup — April 5

PHA+TkZMPC9wPjxwPkNvd2JveXMgc3RhciBUb255IFJvbW8mIzgyMzI7cmV0aXJlcyBmb3IgVFYg
am9iIG9uIENCUzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+VG9ueSBSb21vPC9zdHJvbmc+
IGlzIHJldGlyaW5nIGZyb20gdGhlIERhbGxhcyBDb3dib3lzIHRvIHJlcGxhY2UgYW5vdGhlciBm
b3JtZXIgcXVhcnRlcmJhY2ssIDxzdHJvbmc+UGhpbCBTaW1tczwvc3Ryb25nPiwgYXMgbGVhZCBh
bmFseXN0IGZvciBDQlMuPC9wPjxwPlRoZSBuZXR3b3JrIGFubm91bmNlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQg
Um9tbyB3aWxsIGJlIHBhaXJlZCB3aXRoIDxzdHJvbmc+SmltIE5hbnR6PC9zdHJvbmc+IG5leHQg
c2Vhc29uIG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IGFuZCBTdW5kYXkgZ2FtZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBzaW1wbGUgZGVjaXNpb24sJiM4MjIxOyBSb21vIHNhaWQuICYjODIy
MDtJdCBnb3QgZWFzaWVyIHdoZW4gSSBzdGFydGVkIHRvIHJlYWxseSBnZXQgZXhjaXRlZCBhYm91
dCB3b3JraW5nIHdpdGggQ0JTLiBUaGF0IHBhcnQgb2YgaXQgZ290IHRoZSBqdWljZXMgZmxvd2lu
ZyBhbmQgc3RhcnRlZCB0byBnZXQgeW91IGV4Y2l0ZWQgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIGEgdGVhbSBh
bmQgZ28gYXR0YWNrIGEgY3JhZnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Sb21vIHBsYXllZCBmb3IgdGhlIENv
d2JveXMgZm9yIDEzIHNlYXNvbnMgYW5kIGNvbXBpbGVkIGEgNzgtNDkgcmVjb3JkIGFzIGEgc3Rh
cnRlciwgYnV0IG5ldmVyIHdvbiBhIFN1cGVyIEJvd2wuIFRoZSBkZXBhcnR1cmUgb2YgdGhlIGFs
bC10aW1lIHBhc3NpbmcgbGVhZGVyIGhhcyBiZWVuIGV4cGVjdGVkIHNpbmNlIE5vdmVtYmVyLCB3
aGVuIFJvbW8gY29uY2VkZWQgdGhlIGpvYiB0byByb29raWUgPHN0cm9uZz5EYWsgUHJlc2NvdHQ8
L3N0cm9uZz4gYWZ0ZXIgbWlzc2luZyAxMCB3ZWVrcyB3aXRoIGEgYmFjayBpbmp1cnkuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmFpZGVycyBvd25lciA8c3Ryb25nPk1hcmsgRGF2aXM8L3N0cm9uZz4g
c2FpZCBoZSBkaWQgZXZlcnl0aGluZyBoZSBjb3VsZCB0byB0cnkgdG8ga2VlcCBoaXMgdGVhbSBp
biBPYWtsYW5kIGFuZCBpcyBub3QgYWJsZSB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhlIG1vdmUgdG8gTGFzIFZl
Z2FzIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7Yml0dGVyc3dlZXQmIzgyMjE7IGFib3V0IGxl
YXZpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSBFYWdsZXMgYWNxdWly
ZWQgZGVmZW5zaXZlIHRhY2tsZSA8c3Ryb25nPlRpbW15IEplcm5pZ2FuPC9zdHJvbmc+IGZyb20g
dGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMuIFRoZSB0ZWFtcyBhbHNvIHN3YXBwZWQgdGhpcmQtcm91bmQg
cGlja3M6IFRoZSBSYXZlbnMgZ2V0IHRoZSA3N3RoIHBpY2ssIHRoZSBFYWdsZXMgZmFsbCB0byA5
OS48L3A+PHA+PC9wPjxwPkNPTExFR0UgQkFTS0VUQkFMTDwvcD48cD5Ud28gU291dGggQ2Fyb2xp
bmEgcGxheWVycyYjODIzMjtsZWF2ZSBmb3IgV05CQSBEcmFmdDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1NvdXRoIENhcm9saW5hIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgY29hY2ggPHN0cm9uZz5EYXduIFN0YWxleTwv
c3Ryb25nPiBzYWlkIDxzdHJvbmc+S2FlbGEgRGF2aXM8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QWxs
aXNoYSBHcmF5PC9zdHJvbmc+IGFyZSBsZWF2aW5nIHRoZSBOQ0FBIGNoYW1waW9uIEdhbWVjb2Nr
cyB0byBlbnRlciB0aGUgV05CQSBEcmFmdC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNYXJ5bGFuZCYj
ODIxNztzIDxzdHJvbmc+RGVzdGlueSBTbG9jdW08L3N0cm9uZz4sIHRoZSBCaWcgVGVuIEZyZXNo
bWFuIG9mIHRoZSBZZWFyIHdobyBtYWRlIGEgNzAtZm9vdCBzaG90IGR1cmluZyB0aGUgTkNBQSBU
b3VybmFtZW50LCBoYXMgYmVlbiBncmFudGVkIHBlcm1pc3Npb24gdG8gJiM4MjIwO2NvbnRpbnVl
IG15IGNvbGxlZ2UgY2FyZWVyIGVsc2V3aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
S2VudHVja3kgZnJlc2htYW4gZ3VhcmQgPHN0cm9uZz5NYWxpayBNb25rPC9zdHJvbmc+IHdpbGwg
ZW50ZXIgdGhlIE5CQSBEcmFmdCBhbmQgaGlyZSBhbiBhZ2VudC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtGbG9yaWRhIGJhc2tldGJhbGwgY29hY2ggPHN0cm9uZz5NaWtlIFdoaXRlPC9zdHJvbmc+IHNh
aWQgaW5qdXJlZCBjZW50ZXIgPHN0cm9uZz5Kb2huIEVnYnVudTwvc3Ryb25nPiBtYXkgZW50ZXIg
dGhlIE5CQSBEcmFmdC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOZXcgV2FzaGluZ3RvbiBjb2FjaCA8
c3Ryb25nPk1pa2UgSG9wa2luczwvc3Ryb25nPiByb3VuZGVkIG91dCBoaXMgc3RhZmYgYnkgaGly
aW5nIGZvcm1lciBVTkxWIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+RGF2ZSBSaWNlPC9zdHJvbmc+IGFzIGFuIGFz
c2lzdGFudCBjb2FjaC48L3A+PHA+PC9wPjxwPkhPQ0tFWTwvcD48cD5CbHVlIEphY2tldHMgdHVt
YmxlIDQtMSYjODIzMjt0byBQaXR0c2J1cmdoIFBlbmd1aW5zPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
PHN0cm9uZz5QYXRyaWMgSG9ybnF2aXN0PC9zdHJvbmc+IHBpY2tlZCB1cCBoaXMgMjB0aCBnb2Fs
IG9mIHRoZSBzZWFzb24sIDxzdHJvbmc+TWF0dCBNdXJyYXk8L3N0cm9uZz4gZmluaXNoZWQgd2l0
aCAzNyBzYXZlcyBhbmQgdGhlIGhvc3QgUGl0dHNidXJnaCBQZW5ndWlucyBzcGVkIHBhc3QgdGhl
IHNsdW1waW5nIENvbHVtYnVzIEJsdWUgSmFja2V0cyA0LTEgb24gVHVlc2RheSBuaWdodC48L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgRmxvcmlkYSBQYW50aGVycyB3aWxsIG5vdCByZXRhaW4gaW50
ZXJpbSBjb2FjaCA8c3Ryb25nPlRvbSBSb3dlPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gZ2F2ZSB1cCBoaXMgZHV0
aWVzIGFzIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBhZnRlciB0aGUgZmlyaW5nIG9mIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+
R2VyYXJkIEdhbGxhbnQ8L3N0cm9uZz4gaW4gbGF0ZSBOb3ZlbWJlci48L3A+PHA+PC9wPjxwPk9U
SEVSIFNQT1JUUzwvcD48cD5SdXRnZXJzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGV4aXRzJiM4MjMyO3RlYW0gb3Zl
ciBydWxlcyB2aW9sYXRpb248L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSdXRnZXJzIGRpc21pc3NlZCBi
YWNrdXAgcXVhcnRlcmJhY2sgPHN0cm9uZz5UeWxpbiBPZGVuPC9zdHJvbmc+IGZvciBhbiB1bmRp
c2Nsb3NlZCB2aW9sYXRpb24gb2YgdGVhbSBydWxlcy4gT2RlbiBoYWQgMTQ0IHJ1c2hpbmcgeWFy
ZHMgYW5kIGNvbXBsZXRlZCBvbmUgcGFzcyBpbiBzaXggZ2FtZXMgYXMgYSB0cnVlIGZyZXNobWFu
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gdGVubmlzIHBsYXllciA8c3Ryb25nPlNoZWxieSBS
b2dlcnM8L3N0cm9uZz4gYmVhdCA8c3Ryb25nPlZlcm9uaWNhIENlcGVkZSBSb3lnPC9zdHJvbmc+
IG9mIFBhcmFndWF5IDYtNyAoMSksIDYtMywgNy02ICg2KSBhdCB0aGUgVm9sdm8gQ2FyIE9wZW4g
aW4gQ2hhcmxlc3RvbiwgUy5DLiwgd2hpbGUgPHN0cm9uZz5NYXJpYSBTYWtrYXJpPC9zdHJvbmc+
IG9mIEdyZWVjZSBiZWF0IEFtZXJpY2FuIDxzdHJvbmc+TGF1cmVuIERhdmlzIDwvc3Ryb25nPjct
NSwgNi00LjwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.