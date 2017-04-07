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Sports news roundup — April 7

Compiled from wire reports

Published: April 7, 2017 - 09:18 PM
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Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger warms up before the AFC championship game against the New England Patriots, Jan. 22 in Foxborough, Mass. Roethlisberger announced on Twitter Friday that hes told the Steelers he plans to be under center in 2017. Informed the team I am looking forward to my 14th season, Roethlisberger posted. Steeler Nation will get my absolute best. (AP Photo/Matt Slocum)


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