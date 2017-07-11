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Sports news roundup — Arizona Coyotes hire Rick Tocchet as head coach

Compiled from wire reports

Published: July 11, 2017 - 10:34 PM
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Pittsburgh Penguins assistant Rick Tocchet talks with an official during the first period of a game against the New Jersey Devils, March 17 in Pittsburgh. The Arizona Coyotes have named Tocchet as head coach, replacing Dave Tippett, who parted ways with the franchise after last season. Tocchet spent the past three seasons as an assistant coach of the Pittsburgh Penguins, a stint that included consecutive Stanley Cup championships. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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