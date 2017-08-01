Sports news roundup — Aug. 2

PHA+VEVOTklTPC9wPjxwPk5vLiAxIHNlZWQgU2ltb25hIEhhbGVwJiM4MjMyO3dpbnMgb3BlbmVy
IG9mIENpdGkgT3BlbjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RvcC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5TaW1v
bmEgSGFsZXA8L3N0cm9uZz4gb2YgUm9tYW5pYSBiZWF0IEFtZXJpY2FuIDxzdHJvbmc+U2xvYW5l
IFN0ZXBoZW5zPC9zdHJvbmc+IDctNigzKSwgNi0wIGluIGhlciBvcGVuaW5nIG1hdGNoIGF0IHRo
ZSBDaXRpIE9wZW4gaW4gV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiBIYWxlcCB3aWxsIGZhY2UgPHN0cm9uZz5N
YXJpYW5hIER1cXVlLU1hcmlubzwvc3Ryb25nPiBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kLiBIYWxlcCwg
d2hvIHJlYWNoZWQgdGhlIHF1YXJ0ZXJmaW5hbHMgYXQgV2ltYmxlZG9uLCBpcyByYW5rZWQgTm8u
IDIgYmVoaW5kIDxzdHJvbmc+S2Fyb2xpbmEgUGxpc2tvdmE8L3N0cm9uZz4uIDxzdHJvbmc+RWth
dGVyaW5hIE1ha2Fyb3ZhPC9zdHJvbmc+IHN0b3BwZWQgPHN0cm9uZz5KYW1pZSBMb2ViPC9zdHJv
bmc+IDctNig0KSwgNi0zLCBhbmQgPHN0cm9uZz5Nb25pY2EgUHVpZzwvc3Ryb25nPiBiZWF0IDxz
dHJvbmc+TG91aXNhIENoaXJpY288L3N0cm9uZz4gNi00LCA2LTQuIEEgcmFpbiBkZWxheSBmb3Jj
ZWQgdGhlIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgbmlnaHQgbWF0Y2hlcyB0byBiZSBwb3N0cG9uZWQgdG8gV2Vk
bmVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+TWFyaWEgU2hhcmFwb3ZhPC9zdHJv
bmc+IHBsYXllZCBoZXIgZmlyc3QgV1RBIG1hdGNoIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHNpbmNl
IDIwMTUgYW5kIGJlYXQgPHN0cm9uZz5KZW5uaWZlciBCcmFkeTwvc3Ryb25nPiA2LTEsIDQtNiwg
Ni0wIG9uIE1vbmRheSBuaWdodCBpbiB0aGUgb3BlbmluZyByb3VuZCBvZiB0aGUgQmFuayBvZiB0
aGUgV2VzdCBDbGFzc2ljIGluIFN0YW5mb3JkLCBDYWxpZi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8
c3Ryb25nPkplcm9tZSBHb2xtYXJkPC9zdHJvbmc+LCA0MywgYSBmb3JtZXIgRnJlbmNoIHRlbm5p
cyBwbGF5ZXIgd2hvIHJlYWNoZWQgYSBjYXJlZXIgaGlnaCByYW5raW5nIG9mIE5vLiAyMiwgZGll
ZCBpbiBQYXJpcyBhZnRlciBiYXR0bGluZyBhbXlvdHJvcGhpYyBsYXRlcmFsIHNjbGVyb3Npcy48
L3A+PHA+PC9wPjxwPkNPTExFR0UgU1BPUlRTPC9wPjxwPkthbnNhcyBTdGF0ZSBleHRlbmRzJiM4
MjMyO0JydWNlIFdlYmVyJiM4MjE3O3MgY29udHJhY3Q8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLYW5z
YXMgU3RhdGUgYmFza2V0YmFsbCBjb2FjaCA8c3Ryb25nPkJydWNlIFdlYmVyIGFncmVlZDwvc3Ry
b25nPiB0byBhIGNvbnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbiB0aGF0IGNvdWxkIGtlZXAgaGltIHdpdGggdGhl
IFdpbGRjYXRzIHRocm91Z2ggMjAyMC0yMSwgdGhlIGZpcnN0IG1ham9yIHBlcnNvbm5lbCBkZWNp
c2lvbiBtYWRlIGJ5IG5ldyBLYW5zYXMgU3RhdGUgQXRobGV0aWMgRGlyZWN0b3IgPHN0cm9uZz5H
ZW5lIFRheWxvcjwvc3Ryb25nPi4gV2ViZXIsIDYwLCB3aWxsIG1ha2UgJDIuNDUgbWlsbGlvbiBp
biB0aGUgZmluYWwgc2Vhc29uIG9mIHRoZSBwYWN0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO09yZWdv
biBTdGF0ZSBjb2FjaCBHYXJ5IEFuZGVyc2VuIG5hbWVkIGNvbW11bml0eSBjb2xsZWdlIHRyYW5z
ZmVyIDxzdHJvbmc+SmFrZSBMdXRvbjwvc3Ryb25nPiBhcyB0aGUgQmVhdmVycyYjODIxNzsgc3Rh
cnRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2suIEhlIGNvbXBldGVkIHdpdGggPHN0cm9uZz5NYXJjdXMgTWNNYXJ5
aW9uPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkRhcmVsbCBHYXJyZXRzb248L3N0cm9uZz4gZm9yIHRo
ZSBzdGFydGluZyBqb2IuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RHJha2UgQXRobGV0aWMgRGlyZWN0
b3IgPHN0cm9uZz5TYW5keSBIYXRmaWVsZC1DbHViYjwvc3Ryb25nPiBpcyBsZWF2aW5nIHRoZSBC
dWxsZG9ncyBhZnRlciAxMSB5ZWFycyB0byBhY2NlcHQgYSBzZW5pb3IgcGFydG5lciBwb3NpdGlv
biB3aXRoIHRoZSBQaWN0b3IgR3JvdXAsIGFuIGludGVyY29sbGVnaWF0ZSBhdGhsZXRpY3MgY29u
c3VsdGluZyBmaXJtLjwvcD48cD48L3A+PHA+SE9DS0VZPC9wPjxwPkNhcm9saW5hIEh1cnJpY2Fu
ZXMgb3duZXI8L3A+PHA+d291bGQgc2VsbCBmb3IgJDUwMCBtaWxsaW9uPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7T3duZXIgPHN0cm9uZz5QZXRlciBLYXJtYW5vcyBKci48L3N0cm9uZz4gd2FudHMgdG8g
c2VsbCB0aGUgQ2Fyb2xpbmEgSHVycmljYW5lcyBmb3IgJDUwMCBtaWxsaW9uIHRvIGFuIG93bmVy
c2hpcCBncm91cCBsZWQgYnkgZXgtVGV4YXMgUmFuZ2VycyBDRU8gPHN0cm9uZz5DaHVjayBHcmVl
bmJlcmc8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIENhcm9saW5hIEh1cnJpY2Fu
ZXMgYW5kIGRlZmVuc2VtYW4gPHN0cm9uZz5CcmV0dCBQZXNjZTwvc3Ryb25nPiBhZ3JlZWQgdG8g
YSBzaXgteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24gd29ydGggJDQuMDI1IG1pbGxpb24gcGVyIHNl
YXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTWlubmVzb3RhIFdpbGQgYWdyZWVkIHRvIHRl
cm1zIHdpdGggc3RhbmRvdXQgZm9yd2FyZCA8c3Ryb25nPk1pa2FlbCBHcmFubHVuZDwvc3Ryb25n
PiBvbiBhIHRocmVlLXllYXIsICQxNy4yNSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZSBCdWZmYWxvIFNhYnJlcyBoaXJlZCBmb3JtZXIgTkhMIGRlZmVuc2VtYW4gPHN0
cm9uZz5NaWtlIEtvbWlzYXJlazwvc3Ryb25nPiBhcyBhIHBsYXllciBkZXZlbG9wbWVudCBjb2Fj
aC48L3A+PHA+PC9wPjxwPk5CQTwvcD48cD5JbmRpYW5hIFBhY2VycyByZWxlYXNlJiM4MjMyO2Nl
bnRlciBLZXZpbiBTZXJhcGhpbjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBJbmRpYW5hIFBhY2Vy
cyB3YWl2ZWQgY2VudGVyIDxzdHJvbmc+S2V2aW4gU2VyYXBoaW48L3N0cm9uZz4sIHdobyBhdmVy
YWdlZCA0LjcgcG9pbnRzIGFuZCAyLjkgcmVib3VuZHMgaW4gNDkgZ2FtZXMgaW4gaGlzIG9ubHkg
c2Vhc29uIHdpdGggdGhlIHRlYW0uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIEdvbGRlbiBTdGF0
ZSBXYXJyaW9ycyByZS1zaWduZWQgNy1mb290IGNlbnRlciA8c3Ryb25nPkphVmFsZSBNY0dlZTwv
c3Ryb25nPiB0byBhIG9uZS15ZWFyIGRlYWwgZm9yIHRoZSB2ZXRlcmFuIG1pbmltdW0gb2YgJDIu
MyBtaWxsaW9uLi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgRGFsbGFzIE1hdmVyaWNrcyBzaWdu
ZWQgZnJlZS1hZ2VudCBndWFyZCA8c3Ryb25nPkdpYW4gQ2xhdmVsbDwvc3Ryb25nPiwgYW4gdW5k
cmFmdGVkIHJvb2tpZSBmcm9tIENvbG9yYWRvIFN0YXRlIHdobyBwbGF5ZWQgZm9yIHRoZSBQdWVy
dG8gUmljYW4gbmF0aW9uYWwgdGVhbS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.