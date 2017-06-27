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Sports news roundup — Chase Elliott signs four-year contract with Hendrick

Compiled from wire reports

Published: June 27, 2017 - 10:26 PM
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Serbia's Novak Djokovic in action during his quarterfinal tennis match against Vasek Pospisil during day five of the AEGON International at Devonshire Park, Eastbourne, England on Tuesday. (Gareth Fuller/PA via AP)


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