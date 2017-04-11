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Sports news roundup — compiled April 11

Compiled from wire reports

Published: April 11, 2017 - 09:09 PM
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Defendant Aaron Hernandez listens as Judge Jeffrey Locke addresses the jury's question during his double murder trial at Suffolk Superior Court, Tuesday in Boston. Hernandez is on trial for the July 2012 killings of Daniel de Abreu and Safiro Furtado who he encountered in a Boston nightclub. The former New England Patriots NFL player is already serving a life sentence in the 2013 killing of semi-professional football player Odin Lloyd. (AP Photo/Elise Amendola, Pool)


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