Sports news roundup — compiled April 11

PHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+PHA+SnVyeSBpcyBzdGlsbCB1bmFibGUgdG8gcmVhY2ggdmVyZGljdCBp
biBIZXJuYW5kZXogdHJpYWw8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUganVyeSBpbiB0aGUgZG91
YmxlLW11cmRlciB0cmlhbCBvZiBleC1ORkwgc3RhciA8c3Ryb25nPkFhcm9uIEhlcm5hbmRlejwv
c3Ryb25nPiBoYXMgZmluaXNoZWQgaXRzIHRoaXJkIGRheSBvZiBkZWxpYmVyYXRpb25zIHdpdGhv
dXQgcmVhY2hpbmcgYSB2ZXJkaWN0LiBKdXJvcnMgaGF2ZSBzcGVudCBhYm91dCAxOSBob3VycyBk
ZWxpYmVyYXRpbmcgc2luY2UgRnJpZGF5LiBEZWxpYmVyYXRpb25zIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8g
cmVzdW1lIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nLiBUaGUgZm9ybWVyIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3Rz
IHRpZ2h0IGVuZCBpcyBhY2N1c2VkIG9mIHNob290aW5nIHR3byBtZW4gaW4gMjAxMiBhZnRlciBv
bmUgb2YgdGhlbSBhY2NpZGVudGFsbHkgc3BpbGxlZCBhIGRyaW5rIG9uIGhpbSBhdCBhIEJvc3Rv
biBuaWdodGNsdWIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ3VycmVudCBORkwgcGxheWVycyB3aG8gcGFydGlj
aXBhdGVkIGluIHRoZSBQcm8gRm9vdGJhbGwgQXJtIFdyZXN0bGluZyBDaGFtcGlvbnNoaXAgYXQg
YSBMYXMgVmVnYXMgY2FzaW5vIGNvdWxkIGJlIGZpbmVkIGJ5IHRoZSBsZWFndWUuIE1vcmUgdGhh
biAzMCBwcm9mZXNzaW9uYWwgZm9vdGJhbGwgcGxheWVycyB3ZXJlIHNjaGVkdWxlZCB0byBjb21w
ZXRlIGF0IHRoZSB3ZWVrZW5kIGV2ZW50IGhlbGQgYXQgdGhlIE1HTSBHcmFuZCBIb3RlbCAmYW1w
OyBDYXNpbm8sIGFjY29yZGluZyB0byBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBXYXNo
aW5ndG9uIFJlZHNraW5zIGxpbmViYWNrZXIgPHN0cm9uZz5KdW5pb3IgR2FsZXR0ZTwvc3Ryb25n
PiB3YXMgYXJyZXN0ZWQgYW5kIGNoYXJnZWQgd2l0aCBkaXNvcmRlcmx5IGNvbmR1Y3QgYW5kIGZh
aWx1cmUgdG8gY29tcGx5IGZvbGxvd2luZyBhIGZpZ2h0IG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgaW4gTWlz
c2lzc2lwcGkuIFNndC4gPHN0cm9uZz5KYWNraWUgUmhvZGVzPC9zdHJvbmc+LCBhIEJpbG94aSBQ
b2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBzcG9rZXNtYW4sIHNheXMgYW4gb2ZmaWNlciBzYXcgdGhlIDI5LXll
YXItb2xkIEdhbGV0dGUgc3RyaWtlIGFub3RoZXIgbWFuIGR1cmluZyBhbiBhbHRlcmNhdGlvbiBh
dCBhIHNwcmluZyBicmVhayBldmVudCBGcmlkYXkgbmlnaHQgYXQgTUdNIFBhcmsuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5IT0NLRVk8L3A+PHA+UmVkIFdpbmdzIGNvYWNoIHRvIGxlYWQmIzgyMzI7VS5TLiBtZW4m
IzgyMTc7cyBob2NrZXkgdGVhbTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+SmVmZiBCbGFz
aGlsbDwvc3Ryb25nPiBvZiB0aGUgRGV0cm9pdCBSZWQgV2luZ3Mgd2FzIG5hbWVkIGNvYWNoIG9m
IHRoZSBVLlMuIG1lbiYjODIxNztzIGhvY2tleSB0ZWFtIHRoYXQgd2lsbCBjb21wZXRlIGluIHRo
ZSB3b3JsZCBjaGFtcGlvbnNoaXBzIG5leHQgbW9udGggaW4ga2V5IHR1bmV1cCBhaGVhZCBvZiBu
ZXh0IHllYXImIzgyMTc7cyBXaW50ZXIgT2x5bXBpY3MuIFRoZSB0b3VybmFtZW50IHJ1bnMgTWF5
IDUtMjEgaW4gR2VybWFueSBhbmQgRnJhbmNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IENoaWNhZ28gQmxhY2to
YXdrcyBkZWZlbnNlbWFuIDxzdHJvbmc+TWljaGFsIFJvenNpdmFsPC9zdHJvbmc+IGhhcyB1bmRl
cmdvbmUgc3VyZ2VyeSB0byByZXBhaXIgZmFjaWFsIGZyYWN0dXJlcy4gVGhlIHRlYW0gc2F5cyBS
b3pzaXZhbCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBtYWtlIGEgZnVsbCByZWNvdmVyeS4gVGhlIEJsYWNraGF3
a3MgZGlkIG5vdCBzYXkgaG93IGxvbmcgaGUgd2lsbCBiZSBvdXQuIFJvenNpdmFsIHdhcyBpbmp1
cmVkIHdoZW4gQW5haGVpbSYjODIxNztzIDxzdHJvbmc+TmljayBSaXRjaGllPC9zdHJvbmc+IHB1
bmNoZWQgaGltIGR1cmluZyBhIGdhbWUgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD48L3A+PHA+V0lOVEVSIFNQ
T1JUUzwvcD48cD5OZXcgc3BvbnNvciBmb3IgVVNBIEx1Z2UmIzgyMzI7aXMgYW4gZXhwZXJ0IHdp
dGggJiM4MjE2O3NsaWRlcnMmIzgyMTc7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2hpdGUgQ2FzdGxl
IGFubm91bmNlZCBhIHR3by15ZWFyIHBhcnRuZXJzaGlwIFR1ZXNkYXkgd2l0aCBVU0EgTHVnZS4g
VGhlIGFncmVlbWVudCBtYWtlcyB0aGUgaGFtYnVyZ2VyIGNoYWluIGFuIG9mZmljaWFsIHBhcnRu
ZXIgYW5kIHRpdGxlIHNwb25zb3Igb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztzIG9mZnNlYXNv
biByZWNydWl0bWVudCBwcm9ncmFtICYjODIxMjsgbm93IGR1YmJlZCB0aGUgV2hpdGUgQ2FzdGxl
IFVTQSBMdWdlIFNsaWRlciBTZWFyY2guPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db2xsZWdlIGZvb3RiYWxsPC9w
PjxwPkV4LU1pc3Npc3NpcHBpIHF1YXJ0ZXJiYWNrJiM4MjMyO3JlY2VpdmVzIHN1cmdlcnkgb24g
d3Jpc3Q8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGb3JtZXIgTWlzc2lzc2lwcGkgcXVhcnRlcmJhY2sg
PHN0cm9uZz5DaGFkIEtlbGx5PC9zdHJvbmc+IGhhcyBoYWQgc3VyZ2VyeSBvbiBoaXMgcmlnaHQg
d3Jpc3QganVzdCB3ZWVrcyBiZWZvcmUgdGhlIE5GTCBkcmFmdCBhbmQgd29uJiM4MjE3O3QgYmUg
YWJsZSB0byB0aHJvdyBmb3IgdGhlIG5leHQgdGhyZWUgbW9udGhzLiBLZWxseSYjODIxNztzIGFn
ZW50LCA8c3Ryb25nPlZhbmNlIE1jQWxsaXN0ZXI8L3N0cm9uZz4sIHNhaWQgPHN0cm9uZz5Eci4g
SmFtZXMgQW5kcmV3cyA8L3N0cm9uZz5pbiBQZW5zYWNvbGEsIEZsb3JpZGEsIHBlcmZvcm1lZCB0
aGUgc3VyZ2VyeSBNb25kYXkgdG8gcmVwYWlyIGEgcnVwdHVyZWQgbGlnYW1lbnQuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUgdGlnaHQgZW5kIDxzdHJvbmc+UGhhcm9haCBNY0tl
dmVyPC9zdHJvbmc+IGlzIHRyYW5zZmVycmluZyBvdXQgb2YgdGhlIHByb2dyYW0gb25jZSBoZSBn
cmFkdWF0ZXMgdGhpcyBzcHJpbmcuIFVwb24gZ3JhZHVhdGlvbiwgaGUgd2lsbCBiZSBlbGlnaWJs
ZSB0byBwbGF5IGZvciBoaXMgbmV3IHRlYW0gdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIxMjsgRnJv
bSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.