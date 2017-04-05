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Sports news roundup — compiled April 5

Compiled from wire reports

Published: April 5, 2017 - 10:41 PM
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Seattle Seahawks cornerback Richard Sherman (25) covers Tampa Bay Buccaneers wide receiver Mike Evans (13) during the second quarter of al game, Nov. 27, 2016 in Tampa, Fla. Seahawks general manager John Schneider acknowledged the team has listened to trade offers regarding cornerback Richard Sherman, but downplayed that a deal may actually happen. Schneider made his comments in an interview with KIRO-AM on Wednesday. (AP Photo/Phelan Ebenhack)


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