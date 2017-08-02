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Sports news roundup — Compiled Aug. 2

Compiled from wire reports

Published: August 2, 2017 - 09:15 PM
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Maria Sharapova hits a return to Eugenie Bouchard, of Canada, during a Madrid Open, May 8 in Madrid, Spain. Sharapova played her first WTA match in the United States since 2015 and beat Jennifer Brady 6-1, 4-6, 6-0 on Monday night in the opening round of the Bank of the West Classic. She has withdrawn from the tournament due to soreness in her left arm. (AP Photo/Francisco Seco)


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