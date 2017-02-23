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Sports news roundup — compiled Feb. 23

Compiled from wire reports

Published: February 23, 2017 - 01:53 PM
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In this Feb. 3, 2002, file photo, St. Louis Rams quarterback Kurt Warner looks to pass to Marshall Faulk (right) in the first quarter against the New England Patriots in Super Bowl 36 in New Orleans. The Dallas Cowboys and Arizona Cardinals will play in the Hall of Fame game in Canton two days prior to the induction ceremony. (AP Photo/Doug Mills)


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