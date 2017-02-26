Sports news roundup — compiled Feb. 26

PHA+c2tpaW5nPC9wPjxwPlNoaWZmcmluIHN0dW5zIHdpdGggdmljdG9yeSA8L3A+PHA+aW4gQWxw
aW5lIGNvbWJpbmVkIHJhY2U8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBIHN0dW5uaW5nIHNsYWxvbSBy
dW4gZnJvbSA8c3Ryb25nPk1pa2FlbGEgU2hpZmZyaW48L3N0cm9uZz4gc2F3IGhlciB3aW4gdGhl
IEFscGluZSBjb21iaW5lZCByYWNlIGluIENyYW5zIE1vbnRhbmEsIFN3aXR6ZXJsYW5kLCB0byBl
eHRlbmQgaGVyIGFkdmFudGFnZSBpbiB0aGUgb3ZlcmFsbCBzdGFuZGluZ3MuIFNoaWZmcmluIHdh
cyBzZXZlbnRoIGFmdGVyIHRoZSBzdXBlci1HIHBvcnRpb24gYW5kIHRoZSBBbWVyaWNhbiBrbmV3
IHNoZSBjb3VsZCBtYWtlIGl0IHVwIGluIGhlciBmYXZvcml0ZSBkaXNjaXBsaW5lLjwvcD48cD5U
aGUgMjEteWVhci1vbGQgaXMgdGhlIHJlaWduaW5nIE9seW1waWMgc2xhbG9tIGNoYW1waW9uIGFu
ZCBoYXMgd29uIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHdvcmxkIGNoYW1waW9uc2hpcHMuIFNoaWZmcmluIGJs
ZXcgYXdheSBoZXIgcml2YWxzIG9uIHRoZSBmaW5hbCB0aGlyZCBvZiB0aGUgY291cnNlIHRvIGZp
bmlzaCAwLjcgc2Vjb25kcyBhYm92ZSA8c3Ryb25nPkZlZGVyaWNhIEJyaWdub25lPC9zdHJvbmc+
IGFuZCAwLjg1IHNlY29uZHMgYWhlYWQgb2YgPHN0cm9uZz5JbGthIFN0dWhlYzwvc3Ryb25nPiwg
d2hvIGlzIHRoZSBBbWVyaWNhbiYjODIxNztzIGNsb3Nlc3QgY2hhbGxlbmdlciBmb3IgdGhlIG92
ZXJhbGwgdGl0bGUuPC9wPjxwPjwvcD48cD5ydW5uaW5nPC9wPjxwPk9seW1waWMgY2hhbXBpb24g
ZGVuaWVzIGJyZWFraW5nIGFudGktZG9waW5nIHJ1bGVzPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UXVh
ZHJ1cGxlIE9seW1waWMgY2hhbXBpb24gPHN0cm9uZz5NbyBGYXJhaDwvc3Ryb25nPiBtYWludGFp
bmVkIHRoYXQgaGUgaGFzIGFsd2F5cyBjb21wZXRlZCBjbGVhbmx5IGFuZCBuZXZlciBicm9rZW4g
YW50aS1kb3BpbmcgcnVsZXMsIGNvdW50ZXJpbmcgYW55IGFzc29jaWF0aW9uIHdpdGggJiM4MjIw
O2FsbGVnYXRpb25zIG9mIGRydWcgbWlzdXNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyaXRpc2ggbWlk
ZGxlLWRpc3RhbmNlIHJ1bm5lciYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBmb2xsb3dlZCBmcmVzaCBhY2N1
c2F0aW9ucyBwdWJsaXNoZWQgaW4gdGhlIExvbmRvbi1iYXNlZCBTdW5kYXkgVGltZXMgbmV3c3Bh
cGVyIGFib3V0IGhpcyBBbWVyaWNhbiBjb2FjaCYjODIxNztzIHVzZSBvZiBtZWRpY2luZXMsIGJh
c2VkIG9uIGluZm9ybWF0aW9uIG9idGFpbmVkIGJ5IHRoZSBoYWNraW5nIGdyb3VwIGtub3duIGFz
IEZhbmN5IEJlYXJzLiBUaGUgVS5TLiBBbnRpLURvcGluZyBBZ2VuY3kgaXMgaW52ZXN0aWdhdGlu
ZyBjb2FjaCA8c3Ryb25nPkFsYmVydG8gU2FsYXphcjwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGhhcyBiZWVuIGFj
Y3VzZWQgb2Ygc2tpcnRpbmcgYW50aS1kb3BpbmcgcnVsZXMgd2hpbGUgdHJhaW5pbmcgc29tZSBv
ZiBoaXMgYXRobGV0ZXMgYXQgdGhlIE5pa2UgT3JlZ29uIFByb2plY3QuPC9wPjxwPjwvcD48cD5G
b3JtdWxhIG9uZTwvcD48cD5BbWVyaWNhbiB0ZWFtIEhhYXM8L3A+PHA+aW50cm9kdWNlcyBpdHMg
bmV3IGNhcjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0FtZXJpY2FuIHRlYW0gSGFhcyBoYXMgaW50cm9k
dWNlZCBpdHMgbmV3IGNhciBmb3IgaXRzIHNlY29uZCBzZWFzb24gaW4gRm9ybXVsYSBPbmUuIFRo
ZSBWRi0xNyBjYXIgd2FzIHVudmVpbGVkIG9uIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhbmQg
c29jaWFsIG1lZGlhIHBsYXRmb3Jtcy4gSXQgd2lsbCB0YWtlIHRvIHRoZSB0cmFjayBmb3IgdGhl
IGZpcnN0IHRpbWUgb24gTW9uZGF5IGluIHRoZSBzZWFzb24mIzgyMTc7cyBmaXJzdCB0ZXN0IHNl
c3Npb24gaW4gQmFyY2Vsb25hLjwvcD48cD5UaGUgbmV3IEhhYXMgY2FyIGhhcyBtYWludGFpbmVk
IHRoZSBvcmlnaW5hbCBjb2xvcnMgZnJvbSBsYXN0IHllYXIgYnV0IGRhcmsgZ3JheSBkb21pbmF0
ZXMuPC9wPjxwPjwvcD48cD50ZW5uaXM8L3A+PHA+UmFvbmljIHdpdGhkcmF3cyB3aXRoPC9wPjxw
PmluanVyeSwgZ2l2aW5nIHRpdGxlIHRvIFNvY2s8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUb3Atc2Vl
ZGVkIDxzdHJvbmc+TWlsb3MgUmFvbmljPC9zdHJvbmc+IHdpdGhkcmV3IGZyb20gdGhlIERlbHJh
eSBCZWFjaCBPcGVuIGZpbmFsIFN1bmRheSBhZnRlciBpbmp1cmluZyBoaXMgaGFtc3RyaW5nIGEg
ZGF5IGVhcmxpZXIsIGdpdmluZyB0aGUgdGl0bGUgdG8gPHN0cm9uZz5KYWNrIFNvY2s8L3N0cm9u
Zz4uIFJhb25pYyBzbGlnaHRseSB0b3JlIGhpcyByaWdodCBoYW1zdHJpbmcgU2F0dXJkYXkgbmln
aHQsIGZlZWxpbmcgYSBzaGFycCBwYWluIHdoaWxlIGNoYXNpbmcgZG93biBhIGRyb3Agc2hvdCBp
biBoaXMgc2VtaWZpbmFsIHZpY3Rvcnkgb3ZlciA8c3Ryb25nPkp1YW4gTWFydGluIGRlbCBQb3Ry
bzwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+VGhlIG5leHQgbW9ybmluZywgdGhlIDI2LXllYXItb2xkIENhbmFk
aWFuIHJhbmtlZCBmb3VydGggaW4gdGhlIHdvcmxkIGhvYmJsZWQgb250byBhIHByYWN0aWNlIGNv
dXJ0IHdoZXJlIFNvY2sgd2FzIHdhcm1pbmcgdXAgYW5kIGFubm91bmNlZCBoZSB3b3VsZCBiZSB1
bmFibGUgdG8gcGxheS48L3A+PHA+VGhlIHRoaXJkLXNlZWRlZCBTb2NrLCAyNCwgd291bmQgdXAg
d2l0aCBoaXMgc2Vjb25kIHRpdGxlIG9mIHRoZSB5ZWFyIGFuZCBtb3ZlZCB1cCB0byBhIGNhcmVl
ci1iZXN0IDE4dGggaW4gdGhlIEFUUCByYW5raW5ncy4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db3JyZWN0aW9u
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2Vsc2V5IFBlYXJlJiM4MjE3O3MgbmFtZSB3YXMgbWlzc3Bl
bGxlZCBpbiAmIzgyMjA7U3VjY2VzcyBTdG9yaWVzJiM4MjIxOyBpbiBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBC
ZWFjb24gSm91cm5hbC4gQSBmb3JtZXIgc3RhbmRvdXQgYXQgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciBI
aWdoIFNjaG9vbCwgUGVhcmUgbm93IHBsYXlzIGZvciB0aGUgQXNobGFuZCBVbml2ZXJzaXR5IHdv
bWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtLiBBIHJlcG9ydGVyIGVycmVkLjwvcD48cD4mIzgy
MTI7IEZyb20gc3RhZmYgYW5kIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.