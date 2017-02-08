Sports news roundup — compiled Feb. 8

PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+Um95YWxzIHNpZ24gcmlnaHQtaGFuZGVyIEhhbW1lbCB0byB0d28t
eWVhciBkZWFsPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIEthbnNhcyBDaXR5IFJveWFscyBhbm5v
dW5jZWQgdGhlaXIgJDE2IG1pbGxpb24sIHR3by15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdpdGggPHN0cm9uZz5K
YXNvbiBIYW1tZWw8L3N0cm9uZz4sIGEgbW92ZSBkZXNpZ25lZCB0byBzaG9yZSB1cCB0aGUgc3Rh
cnRpbmcgcm90YXRpb24gYWZ0ZXIgdGhlIGRlYXRoIG9mIDxzdHJvbmc+WW9yZGFubyBWZW50dXJh
IDwvc3Ryb25nPmluIGEgY2FyIGFjY2lkZW50IGxhc3QgbW9udGguIEhhbW1lbCB3aWxsIG1ha2Ug
JDUgbWlsbGlvbiB0aGlzIHNlYXNvbiBhbmQgJDkgbWlsbGlvbiBuZXh0IHNlYXNvbiwgYW5kIHRo
ZSBkZWFsIGFubm91bmNlZCBXZWRuZXNkYXkgaW5jbHVkZXMgYSAkMiBtaWxsaW9uIGJ1eW91dCBv
ZiBhIDIwMTkgbXV0dWFsIG9wdGlvbi4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TmV3IFlvcmsgWWFu
a2VlcyBhY2UgPHN0cm9uZz5NYXNhaGlybyBUYW5ha2EgPC9zdHJvbmc+c2F5cyBoZSBpcyBub3Qg
dGhpbmtpbmcgYWJvdXQgaGlzIG9wdC1vdXQgcHJvdmlzaW9uLiBUYW5ha2EmIzgyMTc7cyAkMTU1
IG1pbGxpb24sIHNldmVuLXllYXIgY29udHJhY3QgYWxsb3dzIGhpbSB0byB0ZXJtaW5hdGUgdGhl
IGRlYWwgYWZ0ZXIgdGhpcyBzZWFzb24sIGdpdmUgdXAgYSAkMjMgbWlsbGlvbiBhbm51YWwgc2Fs
YXJ5IGZyb20gMjAxOC0yMCBhbmQgYmVjb21lIGEgZnJlZSBhZ2VudC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtSZWRzIHN0YXJ0ZXIgPHN0cm9uZz5Ib21lciBCYWlsZXkgPC9zdHJvbmc+aGFkIGFydGhy
b3Njb3BpYyBzdXJnZXJ5IHRvIHJlbW92ZSBib25lIHNwdXJzIGZyb20gaGlzIHBpdGNoaW5nIGVs
Ym93IGFuZCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBhdCB0aGUgc3Rh
cnQgb2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+PC9wPjxwPldpbnRlciBTUE9SVFM8L3A+PHA+R3VheSBv
bGRlc3QgZ29sZCBtZWRhbGlzdCAmIzgyMzI7YXQgd29ybGQgc2tpIGNoYW1waW9uc2hpcHMgPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5FcmlrIEd1YXkgPC9zdHJvbmc+bGVkIHRoZSB2ZXRl
cmFuIENhbmFkaWFucyBvdmVyIHRoZSBmYXZvcmVkIE5vcndlZ2lhbnMgaW4gdGhlIHN1cGVyLUcg
aW4gU3QuIE1vcml0eiwgU3dpdHplcmxhbmQgYW5kIGJlY2FtZSB0aGUgb2xkZXN0IGdvbGQgbWVk
YWxpc3QgYXQgdGhlIHdvcmxkIHNraSBjaGFtcGlvbnNoaXBzLiBUaGUgMzUteWVhci1vbGQgR3Vh
eSBiZWF0IE9seW1waWMgc3VwZXItRyBjaGFtcGlvbiA8c3Ryb25nPktqZXRpbCBKYW5zcnVkIDwv
c3Ryb25nPmJ5IDAuNDUgc2Vjb25kcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkxpbmRz
ZXkgVm9ubiA8L3N0cm9uZz50b29rIGEgY2F1dGlvdXMgbG9vayBhdCB0aGUgZG93bmhpbGwgY291
cnNlIGluIHRoZSBmaXJzdCBwcmFjdGljZSBydW4gYXQgd29ybGQgY2hhbXBpb25zaGlwcyBhbmQg
ZmluaXNoZWQgbW9yZSB0aGFuIHR3byBzZWNvbmRzIGJlaGluZCBsZWFkZXIgPHN0cm9uZz5JbGth
IFN0dWhlYyA8L3N0cm9uZz5vZiBTbG92ZW5pYS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1NoYXVuIFdoaXRlLCA8L3N0cm9uZz50aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBiZXN0LWtub3duIHNub3di
b2FyZGVyLCBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgZXhwbG9yaW5nIGNvbXBldGluZyBhdCB0aGUgVG9reW8g
U3VtbWVyIE9seW1waWNzIGluIHNrYXRlYm9hcmRpbmcsIHdoaWNoIHdpbGwgYmUgYWRkZWQgdG8g
dGhlIHByb2dyYW0gZm9yIDIwMjAuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db2xsZWdlIFNQT1JUUzwvcD48cD5C
aWcgMTIgcGxhbnMgdG8gd2l0aGhvbGQgJiM4MjMyO3JldmVudWUgc2hhcmUgZnJvbSBCYXlsb3I8
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgQmlnIDEyIENvbmZlcmVuY2Ugc2FpZCBpdCB3aWxsIHdp
dGhob2xkIG1pbGxpb25zIG9mIGRvbGxhcnMgaW4gcmV2ZW51ZSBmcm9tIEJheWxvciB1bnRpbCBh
biBvdXRzaWRlIHJldmlldyBkZXRlcm1pbmVzIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGFuZCBhdGhsZXRpYyBk
ZXBhcnRtZW50IGFyZSBjb21wbHlpbmcgd2l0aCBUaXRsZSBJWCBndWlkZWxpbmVzIGFuZCBvdGhl
ciByZWd1bGF0aW9ucyBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiBhIGNhbXB1cyBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCBzY2Fu
ZGFsLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEga2lja2VyIDxzdHJv
bmc+TWF0dCBCb2VybWVlc3RlciA8L3N0cm9uZz5oYXMgYmVlbiBzdXNwZW5kZWQgZnJvbSB0aGUg
Zm9vdGJhbGwgdGVhbSB3aGlsZSB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBpbnZlc3RpZ2F0ZXMgYW4gdW5kaXNj
bG9zZWQgY29uZHVjdCBpc3N1ZS48L3A+PHA+PC9wPjxwPk90aGVyIFNQT1JUUzwvcD48cD5OQVND
QVIgY2hhbmdlcyBydWxlcyYjODIzMjtmb3IgZGFtYWdlZCByYWNlIGNhcnMgIDwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO05BU0NBUiB3aWxsIG5vdCBwZXJtaXQgZGFtYWdlZCByYWNlIGNhcnMgdG8gcmV0
dXJuIHRvIHRoZSB0cmFjayB0aGlzIHNlYXNvbiB1bmxlc3MgdGhlIHJlcGFpcnMgY2FuIGJlIG1h
ZGUgb24gcGl0IHJvYWQgd2l0aGluIGEgdGlnaHQgd2luZG93LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
OzxzdHJvbmc+RHVzdGluIEJyb3duIDwvc3Ryb25nPmhpdCBlaWdodCBhY2VzIGFuZCBkaWRuJiM4
MjE3O3QgZmFjZSBhIGJyZWFrIHBvaW50IGFzIGhlIHVwc2V0IHRvcC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5N
YXJpbiBDaWxpYyA8L3N0cm9uZz42LTQsIDYtNCBhdCB0aGUgT3BlbiBTdWQgZGUgRnJhbmNlLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+TWFydGluIEhhdmxhdCA8L3N0cm9uZz5hbm5vdW5j
ZWQgaGlzIHJldGlyZW1lbnQgYWZ0ZXIgcHV0dGluZyB1cCA1OTQgcG9pbnRzIGluIDc5MCBOSEwg
Z2FtZXMgb3ZlciAxNCBzZWFzb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1J5ZGVyIEN1cCBjYXB0
YWluIDxzdHJvbmc+SmltIEZ1cnlrIDwvc3Ryb25nPmlzIHR3ZWFraW5nIHRoZSBVLlMuIHBvaW50
cyBzeXN0ZW0gdG8gcHV0IG1vcmUgdmFsdWUgb24gd2lubmluZyBQR0EgVG91ciBldmVudHMgdGhh
biBoaWdoIGZpbmlzaGVzIGluIHRoZSBtYWpvcnMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsgRnJvbSB3aXJlIHJl
cG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.