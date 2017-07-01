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Sports news roundup — compiled July 1

Compiled from wire reports

Published: July 1, 2017 - 11:19 PM
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Pittsburgh Penguins' Nick Bonino plays against the Columbus Blue Jackets during a game Dec. 22, 2016 in Columbus. The Western Conference-champion Nashville Predators took care of an area of concern, signing Bonino away from the Stanley Cup champion Penguins with a $16.4 million, four-year contract on Saturday. (AP Photo/Jay LaPrete)


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