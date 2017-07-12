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Sports news roundup — compiled July 12

Compiled from wire reports

Published: July 12, 2017 - 11:17 PM
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Ben Curtis hits his drive on the third hole during the second round of the Bay Hill Invitational golf tournament March 20, 2015, in Orlando, Fla. (AP Photo/Reinhold Matay)


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