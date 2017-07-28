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Sports news roundup — Compiled July 28

Compiled from wire reports

Published: July 28, 2017 - 10:21 PM
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2017 NBA Most Valuable Player, Kevin Durant of the Golden State Warriors gestures during his tour of NBA Academy in Greater Noida near New Delhi, India, Friday. Durant is in India to support the continued growth of basketball in the country and meet the elite prospects of NBA Academy India. (AP Photo/Altaf Qadri)


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