Sports news roundup — compiled July 5

PHA+R29sZjwvcD48cD5Sb3J5IE1jSWxyb3kgc3RvcHMgdXNpbmcgc29jaWFsIG1lZGlhIGFmdGVy
IHNwYXQ8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlJvcnkgTWNJbHJveTwvc3Ryb25nPiBp
cyB0YWtpbmcgYSBicmVhayBmcm9tIHNvY2lhbCBtZWRpYSBhZnRlciBnZXR0aW5nIGVtYnJvaWxl
ZCBpbiBhIFR3aXR0ZXIgc3BhdCB3aXRoIGZlbGxvdyBnb2xmZXIgPHN0cm9uZz5TdGV2ZSBFbGtp
bmd0b248L3N0cm9uZz4uIEFmdGVyIE1jSWxyb3kgbWlzc2VkIHRoZSBjdXQgYnkgNCBzaG90cyBh
dCB0aGUgVS5TLiBPcGVuIGxhc3QgbW9udGgsIEVsa2luZ3RvbiwgYSBmb3JtZXIgVS5TLiBQR0Eg
Y2hhbXBpb24sIHR3ZWV0ZWQgdGhhdCB0aGUgTm9ydGhlcm4gSXJpc2htYW4gd2FzICYjODIyMDti
b3JlZCYjODIyMTsgb2YgcGxheWluZyBnb2xmIGJlY2F1c2UgaGUgaGFkIHBsZW50eSBvZiBtb25l
eSBpbiB0aGUgYmFuay4gRm91ci10aW1lIG1ham9yIHdpbm5lciBNY0lscm95IHNlbnQgYSB0d2Vl
dCBpbiByZXNwb25zZSB0byBFbGtpbmd0b24sIGJlZm9yZSBwb3N0aW5nIGEgc2NyZWVuc2hvdCBv
ZiBoaXMgV2lraXBlZGlhIGVudHJ5IHRoYXQgbGlzdHMgc29tZSBvZiBoaXMgYWNoaWV2ZW1lbnRz
IGluIHRoZSBnYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBzb3J0IG9mIHJlZ3JldCBzZW5kaW5nIGl0IGF0
IHRoZSBlbmQsJiM4MjIxOyBNY0lscm95IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LCAmIzgyMjA7YnV0IEkgYWN0
dWFsbHkgZ2F2ZSBteSB3aWZlLCBFcmljYSwgbXkgcGhvbmUgYW5kIG15IFR3aXR0ZXIgYW5kIHRv
bGQgaGVyLCAmIzgyMTY7Q2hhbmdlIG15IHBhc3N3b3JkIHRvIHNvbWV0aGluZyBlbHNlIGFuZCBk
b24mIzgyMTc7dCB0ZWxsIG1lIHdoYXQgaXQgaXMuJiM4MjE3OzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1RoZSBCcml0aXNoIE9wZW4gaXMgcGF5aW5nIGl0cyBwcml6ZSBtb25leSB0aGlzIHllYXIgaW4g
QW1lcmljYW4gZG9sbGFycy4gR29sZiYjODIxNztzIG9sZGVzdCBjaGFtcGlvbnNoaXAgYW5ub3Vu
Y2VkIHRoYXQgdGhlIHRvdGFsIHB1cnNlIHdpbGwgYmUgJDEwLDI1MCwwMDAsIHdpdGggJDEuODQ1
IG1pbGxpb24gZ29pbmcgdG8gdGhlIHdpbm5lci48L3A+PHA+PC9wPjxwPmhvY2tleTwvcD48cD5D
b25ub3IgTWNEYXZpZCBhZ3JlZXMgJiM4MjMyO3RvICQxMDAgbWlsbGlvbiBleHRlbnNpb248L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgRWRtb250b24gT2lsZXJzIGFuZCBzdXBlcnN0YXIgY2FwdGFp
biA8c3Ryb25nPkNvbm5vciBNY0RhdmlkIDwvc3Ryb25nPmFncmVlZCB0byBhbiBlaWdodC15ZWFy
LCAkMTAwIG1pbGxpb24gZXh0ZW5zaW9uLiBUaGF0IG1ha2VzIHRoZSAyMC15ZWFyLW9sZCBsZWFn
dWUgTVZQIHRoZSBoaWdoZXN0LXBhaWQgcGxheWVyIGluIHRoZSBOSEwgb24gYW4gYW5udWFsIGJh
c2lzICgkMTIuNSBtaWxsaW9uIHBlciBzZWFzb24pLiBNY0RhdmlkJiM4MjE3O3MgZXh0ZW5zaW9u
IGtpY2tzIGluIGFmdGVyIGhlIGZpbmlzaGVzIHRoZSBmaW5hbCB5ZWFyIG9mIGhpcyBlbnRyeS1s
ZXZlbCBkZWFsIG5leHQgc2Vhc29uLiAgPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5aYWNo
IEh5bWFuIDwvc3Ryb25nPnNpZ25lZCBhICQxMCBtaWxsaW9uLCBmb3VyLXllYXIgY29udHJhY3Qg
ZXh0ZW5zaW9uIHdpdGggdGhlIFRvcm9udG8gTWFwbGUgTGVhZnMuIFRoZSAyNS15ZWFyLW9sZCBm
b3J3YXJkIHdhcyBzZXQgdG8gYmVjb21lIGFuIHVucmVzdHJpY3RlZCBmcmVlIGFnZW50IGFmdGVy
IHRoZSB1cGNvbWluZyBzZWFzb24uIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+QWxleCBH
YWxjaGVueXVrIDwvc3Ryb25nPmFuZCB0aGUgTW9udHJlYWwgQ2FuYWRpZW5zIGF2b2lkZWQgYXJi
aXRyYXRpb24gYnkgYWdyZWVpbmcgdG8gYSB0aHJlZS15ZWFyLCAkMTQuNyBtaWxsaW9uIGNvbnRy
YWN0LjwvcD48cD48L3A+PHA+b3RoZXIgc3BvcnRzPC9wPjxwPkplZmYgVmFuIEd1bmR5IHRvIGxl
YWQgVS5TLiBpbiBlYXJseSBxdWFsaWZ5aW5nIGdhbWVzIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Zv
cm1lciBOQkEgY29hY2ggPHN0cm9uZz5KZWZmIFZhbjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPkd1bmR5PC9z
dHJvbmc+IHdpbGwgbGVhZCB0aGUgVS5TLiBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW0gdGhy
b3VnaCB0aGUgZWFybHkgc3RhZ2VzIG9mIHF1YWxpZnlpbmcgZm9yIHRoZSAyMDE5IEJhc2tldGJh
bGwgV29ybGQgQ3VwLCBVU0EgQmFza2V0YmFsbCBhbm5vdW5jZWQuIEhlIHdpbGwgZ3VpZGUgYSB0
ZWFtIG1hZGUgdXAgb2YgbW9zdGx5IE5CQSBHIExlYWd1ZSBwbGF5ZXJzIGluIHRoaXMgc3VtbWVy
JiM4MjE3O3MgRklCQSBBbWVyaUN1cCAyMDE3IHRvdXJuYW1lbnQgYW5kIGluIHF1YWxpZnlpbmcg
Z2FtZXMgYmV0d2VlbiBOb3ZlbWJlciBhbmQgU2VwdGVtYmVyIDIwMTguIFNhbiBBbnRvbmlvJiM4
MjE3O3MgPHN0cm9uZz5HcmVnZyBQb3BvdmljaDwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGNvYWNoIHRoZSBBbWVy
aWNhbnMgaW4gdGhlIFdvcmxkIEN1cCBhbmQgdGhlIDIwMjAgT2x5bXBpY3MsIHNob3VsZCB0aGV5
IHF1YWxpZnkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UG9saWNlIHNheSBEYWxsYXMgQ293Ym95cyBs
aW5lYmFja2VyIDxzdHJvbmc+RGFtaWVuIFdpbHNvbiA8L3N0cm9uZz53YXMgYXJyZXN0ZWQgb24g
dHdvIGNvdW50cyBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIGFzc2F1bHQgd2l0aCBhIGRlYWRseSB3ZWFwb24gaW4g
RnJpc2NvLCBUZXhhcy4gUG9saWNlIHNheSBXaWxzb24gd2FzIHJlbGVhc2VkIGZyb20gamFpbCBh
ZnRlciBwb3N0aW5nIGJvbmQuIFRoZXkgc2F5IHRoZSBjYXNlIHJlbWFpbnMgdW5kZXIgaW52ZXN0
aWdhdGlvbiBhbmQgdGhleSB3b24mIzgyMTc7dCByZWxlYXNlIGFkZGl0aW9uYWwgaW5mb3JtYXRp
b24sIGluY2x1ZGluZyB3aGF0IGtpbmQgb2Ygd2VhcG9uIHdhcyBpbnZvbHZlZCwgYXQgdGhpcyB0
aW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjY7PHN0cm9uZz4mIzgyMDE7TGlvbmVsIE1lc3NpIDwvc3Ryb25nPndp
bGwgcGxheSBvdXQgdGhlIGJlc3QgcmVtYWluaW5nIHllYXJzIG9mIGhpcyB0cm9waHktcmljaCBj
YXJlZXIgYXQgQmFyY2Vsb25hLiBUaGUgU3BhbmlzaCBjbHViIHNhaWQgdGhhdCBNZXNzaSBoYWQg
YWdyZWVkIHRvIGEgdGhyZWUteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24gdGhhdCB3aWxsIGtlZXAg
aGltIGF0IHRoZSBjbHViIHRocm91Z2ggdGhlIDIwMjAtMjEgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMTI7
IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.