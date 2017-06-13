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Sports news roundup — compiled June 13

Compiled from wire reports

Published: June 13, 2017 - 08:44 PM
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