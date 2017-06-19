Sports news roundup — compiled June 19

PHA+Zm9vdGJhbGw8L3A+PHA+U3VwcmVtZSBDb3VydCBkZWNpc2lvbiBtYXkgaGVscCBSZWRza2lu
cyBmaWdodDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IG9uIE1vbmRheSBz
dHJ1Y2sgZG93biBwYXJ0IG9mIGEgbGF3IHRoYXQgYmFucyBvZmZlbnNpdmUgdHJhZGVtYXJrcyBp
biBhIHJ1bGluZyB0aGF0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGhlbHAgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gUmVkc2tp
bnMgaW4gdGhlaXIgbGVnYWwgZmlnaHQgb3ZlciB0aGUgdGVhbSBuYW1lLjwvcD48cD5UaGUganVz
dGljZXMgcnVsZWQgdGhhdCB0aGUgNzEteWVhci1vbGQgdHJhZGVtYXJrIGxhdyBiYXJyaW5nIGRp
c3BhcmFnaW5nIHRlcm1zIGluZnJpbmdlcyBmcmVlIHNwZWVjaCByaWdodHMuPC9wPjxwPlRoZSBy
dWxpbmcgaXMgYSB2aWN0b3J5IGZvciB0aGUgQXNpYW4tQW1lcmljYW4gcm9jayBiYW5kIGNhbGxl
ZCB0aGUgU2xhbnRzLCBidXQgdGhlIGNhc2Ugd2FzIGNsb3NlbHkgd2F0Y2hlZCBmb3IgdGhlIGlt
cGFjdCBpdCB3b3VsZCBoYXZlIG9uIHRoZSBzZXBhcmF0ZSBkaXNwdXRlIGludm9sdmluZyB0aGUg
V2FzaGluZ3RvbiBmb290YmFsbCB0ZWFtLjwvcD48cD5TbGFudHMgZm91bmRlciA8c3Ryb25nPlNp
bW9uIFRhbTwvc3Ryb25nPiB0cmllZCB0byB0cmFkZW1hcmsgdGhlIGJhbmQgbmFtZSBpbiAyMDEx
LCBidXQgdGhlIFUuUy4gUGF0ZW50IGFuZCBUcmFkZW1hcmsgT2ZmaWNlIGRlbmllZCB0aGUgcmVx
dWVzdCBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIHRoYXQgaXQgZGlzcGFyYWdlcyBBc2lhbnMuIEEgZmVkZXJhbCBh
cHBlYWxzIGNvdXJ0IGluIFdhc2hpbmd0b24gbGF0ZXIgc2FpZCB0aGUgbGF3IGJhcnJpbmcgb2Zm
ZW5zaXZlIHRyYWRlbWFya3MgaXMgdW5jb25zdGl0dXRpb25hbC48L3A+PHA+VGhlIFJlZHNraW5z
IG1hZGUgc2ltaWxhciBhcmd1bWVudHMgYWZ0ZXIgdGhlIHRyYWRlbWFyayBvZmZpY2UgcnVsZWQg
aW4gMjAxNCB0aGF0IHRoZSBuYW1lIG9mZmVuZHMgQW1lcmljYW4gSW5kaWFucyBhbmQgY2FuY2Vs
ZWQgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyB0cmFkZW1hcmsuIEEgZmVkZXJhbCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGlu
IFJpY2htb25kIHB1dCB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGNhc2Ugb24gaG9sZCB3aGlsZSB3YWl0aW5n
IGZvciB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCB0byBydWxlIGluIHRoZSBTbGFudHMgY2FzZS48L3A+PHA+
SnVzdGljZSA8c3Ryb25nPlNhbXVlbCBBbGl0bzwvc3Ryb25nPiByZWplY3RlZCBhcmd1bWVudHMg
dGhhdCB0cmFkZW1hcmtzIGFyZSBnb3Zlcm5tZW50IHNwZWVjaCwgbm90IHByaXZhdGUgc3BlZWNo
LiA8L3A+PHA+VGhlIFJlZHNraW5zIGNvbnRlbmQgdGhlaXIgbmFtZSBob25vcnMgQW1lcmljYW4g
SW5kaWFucywgYnV0IHRoZSB0ZWFtIGhhcyBmYWNlZCBkZWNhZGVzIG9mIGxlZ2FsIGNoYWxsZW5n
ZXMgZnJvbSBJbmRpYW4gZ3JvdXBzIHRoYXQgc2F5IHRoZSBuYW1lIGlzIHJhY2lzdC48L3A+PHA+
IERlc3BpdGUgaW50ZW5zZSBwdWJsaWMgcHJlc3N1cmUgdG8gY2hhbmdlIHRoZSBuYW1lLCBSZWRz
a2lucyBvd25lciA8c3Ryb25nPkRhbiBTbnlkZXI8L3N0cm9uZz4gaGFzIHJlZnVzZWQsIHNheWlu
ZyBpdCAmIzgyMjA7cmVwcmVzZW50cyBob25vciwgcmVzcGVjdCBhbmQgcHJpZGUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjY7IFRoZSBEZXRyb2l0IExpb25zIGhhdmUgYWxsIG9mIHRoZWlyIGRyYWZ0IHBp
Y2tzIHVuZGVyIGNvbnRyYWN0IG5vdyB0aGF0IHRoaXJkLXJvdW5kIHNlbGVjdGlvbiA8c3Ryb25n
Pktlbm55IEdvbGxhZGF5PC9zdHJvbmc+IHNpZ25lZCBNb25kYXkuPC9wPjxwPlRoZSB3aWRlIHJl
Y2VpdmVyIHdhcyB0aGUgb25seSBEZXRyb2l0IGRyYWZ0IHBpY2sgd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBz
aWduIGJlZm9yZSB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHJvb2tpZSBtaW5pY2FtcCBsYXN0IG1vbnRoLjwv
cD48cD5UaGUgNi1mb290LTQsIDIxMy1wb3VuZCBOb3J0aGVybiBJbGxpbm9pcyBzdGFuZG91dCBo
YXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmUgdGhlIExpb25zJiM4MjE3OyBOby4gMyByZWNlaXZlciB0
aGlzIHNlYXNvbiBiZWhpbmQgPHN0cm9uZz5Hb2xkZW4gVGF0ZTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9u
Zz5NYXJ2aW4gSm9uZXM8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPjwvcD48cD5ob2NrZXk8L3A+PHA+SGFsbCBv
ZiBmYW1lIGNsYXNzIGxlZCBieSAgJiM4MjMyO0phY2sgUGFya2VyLCBSb24gV2lsc29uPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgVS5TLiBIb2NrZXkgSGFsbCBvZiBGYW1l
IGNsYXNzIGlzIGhlYWRsaW5lZCBieSBmb3JtZXIgQm9zdG9uIFVuaXZlcnNpdHkgY29hY2ggPHN0
cm9uZz5KYWNrIFBhcmtlcjwvc3Ryb25nPiBhbmQgbG9uZ3RpbWUgTkhMIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+
Um9uIFdpbHNvbi48L3N0cm9uZz4gUmV0aXJlZCBOSEwgb2ZmaWNpYWw8c3Ryb25nPiBLZXZpbiBD
b2xsaW5zPC9zdHJvbmc+LCB0aHJlZS10aW1lIE9seW1waWMgd29tZW4mIzgyMTc7cyB0ZWFtIGNv
YWNoIDxzdHJvbmc+QmVuIFNtaXRoPC9zdHJvbmc+IGFuZCAxNy15ZWFyIE5ITCB2ZXRlcmFuIDxz
dHJvbmc+U2NvdHQgWW91bmc8L3N0cm9uZz4gd2VyZSBhbHNvIHBpY2tlZC48L3A+PHA+PC9wPjxw
PmJhc2tldGJhbGw8L3A+PHA+SmVycnkgV2VzdCBiZWNvbWVzIG9mZmljaWFsIGNvbnN1bHRhbnQg
Zm9yIENsaXBwZXJzIDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hhbGwgb2YgZmFtZXIgPHN0cm9uZz5K
ZXJyeSBXZXN0PC9zdHJvbmc+LCBmcmVzaCBvZmYgaGVscGluZyB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdh
cnJpb3JzIHdpbiBhbm90aGVyIE5CQSBjaGFtcGlvbnNoaXAsIGlzIG5vdyBvZmZpY2lhbGx5IGEg
Y29uc3VsdGFudCB3aXRoIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBDbGlwcGVycy4gV2VzdCB3YXMgZm9ybWFs
bHkgaW50cm9kdWNlZCBhdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBNb25kYXkgd2l0aCA8c3Ryb25nPkRv
YyBSaXZlcnM8L3N0cm9uZz4sIHRoZSBDbGlwcGVycyYjODIxNzsgY29hY2ggYW5kIHByZXNpZGVu
dCBvZiBiYXNrZXRiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMsIGFuZCBFeGVjdXRpdmUgVmljZSBQcmVzaWRlbnQ8
c3Ryb25nPiBMYXdyZW5jZSBGcmFuazwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUg
cmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.