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Sports news roundup — compiled March 14

Compiled from wire reports

Published: March 14, 2017 - 10:12 PM
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Woman golfer Jeanette Siehenthiler plays on the 18th hole after it was announced that women will be admitted as members of Muirfield Golf Club after a membership ballot was held by The Honourable Company of Edinburgh Golfers, in Gullane, Scotland Tuesday. Muirfield Golf Club voted Tuesday to admit female members for the first time in its 273-year history, paving the way for the Scottish golf club to again host the British Open. (Jane Barlow/PA via AP)


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