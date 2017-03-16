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Sports news roundup — compiled March 16

Compiled from wire reports

Published: March 16, 2017 - 09:08 PM
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Oakland Raiders running back Latavius Murray (28) carries the ball against the Carolina Panthers during an game, Nov. 26, 2016 in Oakland. The Minnesota Vikings have signed former Raiders running back Latavius Murray. The team announced the signing early Thursday morning. (Daniel Gluskoter/File)


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