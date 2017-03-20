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Sports news roundup — compiled March 20

Compiled from wire reports

Published: March 20, 2017 - 10:32 PM
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In this March 9 photo, former mixed martial arts fighter War Machine, also known as Jonathan Koppenhaver listens to testimony during his sexual assault and attempted murder trial at the Regional Justice Center in Las Vegas. Koppenhaver was found guilty of kidnapping and sexually assaulting his porn actress ex-girlfriend. (Brett Le Blanc/Las Vegas Review-Journal via AP)


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