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Sports news roundup — compiled March 21

Compiled from wire reports

Published: March 21, 2017 - 10:24 PM
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Former Penn State president Graham Spanier arrives for the second day of his trial at the Dauphin County Courthouse, Tuesday in Harrisburg, Pa. The failure of Penn State's former president to report child molestation accusations against Jerry Sandusky allowed evil "to run wild," prosecutors said Tuesday at the start of Spanier's trial. (Dan Gleiter/PennLive.com via AP)


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