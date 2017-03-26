Sports news roundup — compiled March 26

PHA+U1ByaW50IGNhcjwvcD48cD5WZXRlcmFuIERhdmlkIFN0ZWVsZSBkaWVzIGluIEZsb3JpZGEg
Y3Jhc2ggYXQgYWdlIDQyPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3ByaW50IGNhciB2ZXRlcmFuIDxz
dHJvbmc+RGF2aWQgU3RlZWxlPC9zdHJvbmc+IGRpZWQgU2F0dXJkYXkgZHVyaW5nIGEgcmFjZSBp
biBEZXNvdG8sIEZsYS48L3A+PHA+IERlc290byBTcGVlZHdheSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBpbiBh
IEZhY2Vib29rIHBvc3QgdGhhdCB0cmFjayBvd25lcnMgYW5kIHN0YWZmIHdlcmUgc2FkZGVuZWQg
YnkgdGhlIGNyYXNoLiA8L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlbWVudCBzYWlkIFN0ZWVsZSB3YXMgdHJ5aW5n
IHRvIHdpbiBoaXMgMTAwdGggcmFjZSBpbiBGbG9yaWRhLjwvcD48cD5BIE1hbmF0ZWUgQ291bnR5
IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgcmVwb3J0IHNheXMgU3RlZWxlIHdhcyBkcml2aW5nIGEg
c3ByaW50IGNhciB3aGVuIGhpcyB2ZWhpY2xlJiM4MjE3O3MgbGVmdCBmcm9udCB3aGVlbCBzdHJ1
Y2sgdGhlIHJpZ2h0IHJlYXIgd2hlZWwgb2YgYW5vdGhlciBjYXIuPC9wPjxwPkl0IGNhdXNlZCBT
dGVlbGUmIzgyMTc7cyB2ZWhpY2xlIHRvIGdvIHVwIGluIHRoZSBhaXIsIHNwaW4gMTgwIGRlZ3Jl
ZXMgYW5kIGhpdCB0aGUgcmV0YWluaW5nIHdhbGwuPC9wPjxwPk1lZGljcyBhdHRlbXB0ZWQgdG8g
dHJlYXQgaGltIGJ1dCBoZSB3YXMgcHJvbm91bmNlZCBkZWFkLiBIZSB3YXMgNDIuPC9wPjxwPk5B
U0NBUiBkcml2ZXIgPHN0cm9uZz5LYXNleSBLYWhuZTwvc3Ryb25nPiB0d2VldGVkIHRoYXQgU3Rl
ZWxlIHdhcyAmIzgyMjA7b25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGFuZCBzdWNoIGEgZ29vZCBndXkgdG8gaGFu
ZyBvdXQgYW5kIGhhdmUgYSBiZWVyIHdpdGguJiM4MjIxOyAgPC9wPjxwPnRlbm5pczwvcD48cD5L
ZXJiZXIgcmFsbGllcywgYmVhdHMgQW1lcmljYW4gUm9nZXJzPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
IFRvcC1yYW5rZWQgPHN0cm9uZz5BbmdlbGlxdWUgS2VyYmVyPC9zdHJvbmc+IGxvc3QgdGhlIGZp
cnN0IHRocmVlIGdhbWVzIGFuZCB0aGVuIHJhbGxpZWQgdG8gcmVhY2ggdGhlIGZvdXJ0aCByb3Vu
ZCBvZiB0aGUgTWlhbWkgT3BlbiBieSBiZWF0aW5nIEFtZXJpY2FuIDxzdHJvbmc+U2hlbGJ5IFJv
Z2Vyczwvc3Ryb25nPiA2LTQsIDctNS4gPC9wPjxwPktlcmJlciByZXBsYWNlZCA8c3Ryb25nPlNl
cmVuYSBXaWxsaWFtczwvc3Ryb25nPiBhdG9wIHRoZSByYW5raW5ncyBhIHdlZWsgYWdvLiBXaWxs
aWFtcyBtaXNzZWQgdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgZHVlIHRvIGEgbGVmdCBrbmVlIGluanVyeS48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5TdmV0bGFuYSBLdXpuZXRzb3Y8L3N0cm9uZz5hLCB3aG8gd29uIEtleSBCaXNj
YXluZSBpbiAyMDA2IGFuZCB3YXMgdGhlIHJ1bm5lci11cCBsYXN0IHllYXIsIGJlYXQgQW1lcmlj
YW4gcXVhbGlmaWVyIDxzdHJvbmc+VGF5bG9yIFRvd25zZW5kPC9zdHJvbmc+IDYtNCwgNi0yLiA8
L3A+PHA+Tm8uIDEwLXNlZWRlZCA8c3Ryb25nPkpvaGFubmEgS29udGE8L3N0cm9uZz4gZGVmZWF0
ZWQgPHN0cm9uZz5QYXVsaW5lIFBhcm1lbnRpZXI8L3N0cm9uZz4gNi00LCA2LTAuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+VmVudXMgV2lsbGlhbXM8L3N0cm9uZz4gbWFkZSB0aGUgbW9zdCBvZiBoZXIgaG9tZS1j
b3VydCBhZHZhbnRhZ2UgdG8gYmVhdCBxdWFsaWZpZXIgPHN0cm9uZz5QYXRyaWNpYSBNYXJpYTwv
c3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPlRpZzwvc3Ryb25nPiA2LTMsIDYtMC4gU2VlZGVkIDExdGgsIHNoZSYj
ODIxNztsbCBuZXh0IHBsYXkgTm8uIDcgS3V6bmV0c292YSwgd2hvIHdvbiBLZXkgQmlzY2F5bmUg
aW4gMjAwNiBhbmQgd2FzIHRoZSBydW5uZXItdXAgbGFzdCB5ZWFyLiA8L3A+PHA+SW4gbWVuJiM4
MjE3O3MgcGxheSwgTm8uIDItc2VlZGVkIDxzdHJvbmc+S2VpIE5pc2hpa29yaTwvc3Ryb25nPiBi
ZWF0IE5vLiAyNSBGZXJuYW5kbyBWZXJkYXNjbyA3LTYgKDIpLCA2LTcgKDUpLCA2LTEuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+TWlsb3MgUmFvbmljIDwvc3Ryb25nPndpdGhkcmV3IGJlZm9yZSBoaXMgbWF0Y2gg
YWdhaW5zdCBBbWVyaWNhbiBxdWFsaWZpZXIgPHN0cm9uZz5KYXJlZCBEb25hbGRzb248L3N0cm9u
Zz4gYWZ0ZXIgYWdncmF2YXRpbmcgYSByaWdodCBoYW1zdHJpbmcgaW5qdXJ5IHRoYXQgc2lkZWxp
bmVkIGhpbSBmb3IgbmVhcmx5IGEgbW9udGguPC9wPjxwPjwvcD48cD5jeWNsaW5nPC9wPjxwPlZh
bHZlcmRlIHdpbnMgc2Vjb25kJiM4MjMyO1RvdXIgb2YgQ2F0YWxvbmlhIHJhY2U8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyA8c3Ryb25nPkFsZWphbmRybyBWYWx2ZXJkZTwvc3Ryb25nPiBvZiBTcGFpbiB3b24gaGlz
IHNlY29uZCBUb3VyIG9mIENhdGFsb25pYS4gVmFsdmVyZGUgc2VjdXJlZCB0aGUgdmljdG9yeSBi
eSBmaW5pc2hpbmcgZmlyc3QgaW4gdGhlIDEzOS1raWxvbWV0ZXIgKDg2LW1pbGUpIHNldmVudGgg
c3RhZ2UsIHBlcmZlY3RseSB0aW1pbmcgaGlzIGZpbmFsIHNwcmludCBhdCBhIGhpbGx0b3Agb3Zl
cmxvb2tpbmcgQmFyY2Vsb25hLjwvcD48cD5IZSBmaW5pc2hlZCB0aGUgd2Vla2xvbmcgcmFjZSBt
b3JlIHRoYW4gb25lIG1pbnV0ZSBhaGVhZCBvZiA8c3Ryb25nPkFsYmVydG8gQ29udGFkb3I8L3N0
cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TWFyYyBTb2xlcjwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGNsb3NlZCBvdXQgdGhl
IGFsbC1TcGFuaXNoIHBvZGl1bS48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNraWluZzwvcD48cD5TdGllZ2xlciwg
R2lubmlzIGNhcHR1cmUgc2xhbG9tIHRpdGxlcyBhdCBTdWdhcmxvYWY8L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8
c3Ryb25nPlJlc2kgU3RpZWdsZXI8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QUogR2lubmk8L3N0cm9u
Zz5zIHdvbiBzbGFsb20gdGl0bGVzIGluIHRoZSBVLlMuIEFscGluZSBDaGFtcGlvbnNoaXBzIGF0
IFN1Z2FybG9hZiBNb3VudGFpbi4gPC9wPjxwPlN0aWVnbGVyIHdhcyB0aW1lZCBhdCAxOjM5LjY4
IGZvciBoZXIgc2Vjb25kIFUuUy4gc2xhbG9tIHRpdGxlIGFuZCB0aGlyZCBuYXRpb25hbCBjaGFt
cGlvbnNoaXAgb3ZlcmFsbC4gPC9wPjxwPkdpbm5pcyB3b24gaGlzIGZpcnN0IFUuUy4gdGl0bGUs
IGJlYXRpbmcgZm91ci10aW1lIGNoYW1waW9uIGFuZCBVLlMuIHNraSB0ZWFtIGNhcHRhaW4gPHN0
cm9uZz5EYXZpZCBDaG9kb3Vuc2t5PC9zdHJvbmc+IGJ5IDAuMTUgc2Vjb25kcywgaW4gMTozNS43
NS48L3A+PHA+VGVhbW1hdGUgPHN0cm9uZz5NaWNoYWVsIEFua2VueTwvc3Ryb25nPiBmaW5pc2hl
ZCB0aGlyZCBpbiAxOjM2LjYzLiA8L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.