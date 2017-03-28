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Sports news roundup — compiled March 28

Compiled from wire reports

Published: March 28, 2017 - 10:12 PM
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Argentina's Lionel Messi reacts after missing a chance to score during a World Cup qualifying match, March 23 against Chile in Buenos Aires, Argentina. Messi has been banned from Argentina's next four World Cup qualifiers, starting with the Tuesday's game in Bolivia, for "having directed insulting words at an assistant referee" during a home qualifier against Chile FIFA said. (AP Photo/Victor R. Caivano)


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