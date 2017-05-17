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Sports news roundup — compiled May 17

Compiled from wire reports

Published: May 17, 2017 - 09:08 PM
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Gisele Bundchen (left) and Tom Brady attend The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the Rei Kawakubo/Comme des Gar�ons: Art of the In-Between exhibition, May 1 in New York. Bundchen told "CBS This Morning" in an interview that aired Wednesday that Brady suffered a concussion last year. (Charles Sykes/Invision/AP)


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