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Sports news roundup — compiled May 22

Compiled from wire reports

Published: May 22, 2017 - 11:09 PM
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Three-time Indy 500 champion Dario Franchitti, of Scotland, watches from the pit box of Scott Dixon, of New Zealand, during practice for the Indianapolis 500 IndyCar auto race at Indianapolis Motor Speedway, Monday in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)


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