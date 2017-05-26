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Sports news roundup — compiled May 26

Compiled from wire reports

Published: May 26, 2017 - 11:22 PM
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In this Dec. 11, 2016 photo, Minnesota Vikings head coach Mike Zimmer wears an eye patch over his right eye during the first half of a game against the Jacksonville Jaguars in Jacksonville. Zimmer says he is not going to let the lingering eye issues that caused him to miss practice this week shorten his career. He was told by the team to head home to his ranch in Kentucky this week and skip the teams voluntary practices to reduce the stress on a right eye that has had eight surgeries. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)


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