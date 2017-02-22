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Sports news roundup — Doctor to Olympians faces charges of sexual assault

Compiled from wire reports

Published: February 22, 2017 - 10:04 PM
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Dr. Larry Nassar listens to testimony of a witness during a preliminary hearing, Feb. 17 in Lansing, Mich. The former sports doctor at Michigan State University who specialized in treating gymnasts has been charged with sexual assault. Dr. Nassar was charged Wednesday in two Michigan counties. Online records show he's facing nine charges in Ingham county, including first-degree criminal sexual conduct against a victim under age 13. Nassar had a clinic at Michigan State, where he treated members of the gymnastics team and younger regional gymnasts. (Robert Killips/Lansing State Journal via AP)


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